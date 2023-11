Telefono in viaggio: cosa sapere prima di partire

Quando si parte per un viaggio, il telefono diventa un compagno indispensabile. Ci permette di rimanere in contatto con i nostri cari, di navigare su internet per scoprire nuove destinazioni e di catturare i momenti più preziosi con la fotocamera. Tuttavia, ci sono alcune cose importanti da sapere prima di partire con il nostro telefono in viaggio. In questo articolo, esploreremo una serie di consigli utili divisi in titoli per garantire che il vostro telefono sia un alleato affidabile durante il vostro viaggio.

Scelta del piano tariffario internazionale

Uno dei primi passi da compiere quando si pianifica un viaggio all’estero è valutare le opzioni di piano tariffario internazionale offerte dal proprio operatore telefonico. Questi piani possono variare notevolmente in termini di costi e servizi inclusi. Prima di partire, contattate il vostro operatore per discutere delle opzioni disponibili e trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Sblocco del telefono

Assicuratevi che il vostro telefono sia sbloccato prima di partire. Questo vi permetterà di inserire una SIM locale nel vostro dispositivo, risparmiando notevolmente sui costi delle chiamate e dei dati durante il vostro viaggio. Se il vostro telefono è bloccato, potreste doverlo sbloccare presso il vostro operatore o utilizzare servizi di sblocco di terze parti.

Acquisto di una SIM locale

Una volta arrivati a destinazione, è possibile acquistare una SIM locale presso un negozio di telefonia o un chiosco. Questo vi permetterà di avere accesso a tariffe locali per le chiamate e i dati, risparmiando notevolmente rispetto all’utilizzo del vostro piano tariffario internazionale. Assicuratevi di avere un adattatore SIM compatibile con il vostro telefono e di conoscere il numero di telefono assegnato alla nuova SIM.

Impostazioni del telefono

Prima di partire, è importante verificare e configurare correttamente le impostazioni del telefono. Assicuratevi di:

Attivare l’opzione “Roaming dati” solo quando necessario per evitare costi eccessivi.

Abilitare la connessione Wi-Fi per utilizzare reti Wi-Fi gratuite disponibili in hotel, caffetterie e luoghi pubblici.

Aggiornare il vostro sistema operativo e le app per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Memorizzare i contatti importanti nella rubrica del telefono o in un’app di gestione dei contatti.

Utilizzo delle app di navigazione e traduzione

Le app di navigazione e traduzione sono fondamentali durante un viaggio all’estero. Scaricate e installate app come Google Maps o Apple Maps per avere accesso alle mappe offline e alle indicazioni stradali anche senza connessione dati. Inoltre, app di traduzione come Google Translate possono essere estremamente utili per comunicare in lingue straniere.

Gestione dei dati e del traffico

Per evitare sorprese sgradevoli sulla bolletta telefonica, è importante monitorare attentamente il consumo dei dati e del traffico telefonico. Impostate limiti di utilizzo dei dati e tenete traccia dell’utilizzo tramite l’app del vostro operatore o le impostazioni del telefono. Inoltre, cercate di utilizzare il Wi-Fi gratuito quando possibile per scaricare mappe e aggiornamenti delle app.

Sicurezza del telefono

La sicurezza del telefono è fondamentale quando si viaggia. Proteggete il vostro dispositivo con un PIN, una password o un’impronta digitale per evitare l’accesso non autorizzato. Inoltre, è consigliabile attivare la funzione “Trova il mio telefono” o un’app simile per localizzare il telefono in caso di smarrimento o furto. Prima di partire per un viaggio potrebbe anche essere necessario installare delle applicazioni per bloccare chiamate da numeri di telefono spam o pericolosi, come ad esempio 39 3511958453 che ci segnala il sito guidaconsumatori.it.

Backup dei dati

Prima di partire, eseguite un backup completo dei dati del vostro telefono, inclusi contatti, foto e documenti importanti. Potrebbe essere necessario ripristinare il telefono in caso di perdita o furto, e avere un backup aggiornato vi permetterà di recuperare facilmente i vostri dati.

Considerazioni sull’alimentazione

Assicuratevi di avere il caricabatterie del telefono e un adattatore di presa elettrica universale per il vostro viaggio. Le prese elettriche possono variare da paese a paese, quindi essere preparati con un adattatore versatile è essenziale per mantenere il telefono carico.

Assistenza medica e sicurezza

Infine, prima di partire, assicuratevi di avere accesso alle informazioni di assistenza medica e sicurezza del vostro paese di destinazione. Salva i numeri di emergenza locali nel telefono e cerca informazioni su ospedali e ambasciate nella zona in cui viaggerete.

In conclusione, il telefono è uno strumento prezioso durante un viaggio, ma è importante pianificare attentamente l’uso del dispositivo per evitare problemi e costi imprevisti. Seguendo questi consigli e facendo una preparazione adeguata, potrete godervi il vostro viaggio senza preoccupazioni e sfruttare al massimo le potenzialità del vostro telefono all’estero. Buon viaggio!