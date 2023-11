“Brillo”: il nuovo singolo di Geepcity

Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Brillo” (Kimura), il nuovo singolo di Geepsity prodotto da Fabrizio Falco.

“Brillo” è un brano dalle melodie e dai suoni Pop, con un testo leggero ma che a tratti parla di problemi sociali e culturali, che riguardano tutti, come il parlare senza mai agire o dare la colpa dei propri problemi alla società per non prendersi le proprie responsabilità.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano rappresenta un po’ la mia voglia di emergere nel mondo della musica: è una canzone molto più allegra delle altre, l’ho scritta dopo aver fatto una conversazione poco costruttiva con una persona e questa cosa mi ha dato l’ispirazione per il testo. Spero che questa canzone possa trasmettere allegria e voglia di rivalsa nelle persone”.

Il visual di “Brillo” vede nuovamente protagonista l’alter ego animato del rapper. Nel video si alternano due situazioni, che si ripetono in loop per l’intera clip: una persona che ascolta “Brillo” in auto e la proiezione di GEEPSITY insieme all’amico e chitarrista 2.ro/Turo che performano il pezzo. I colori brillanti, la testa dondolante dell’autista, lo smile verde fluo suggeriscono il mood allegro del pezzo.

Gianmarco Fregnani, in arte GEEPSITY, è un artista classe 2000 originario di Forlì. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e inizia a studiare sassofono. Capisce in fretta che la sua vera passione è la scrittura, influenzato anche dal Rap e dalla cultura Hip-Hop a cui è molto interessato, ma anche dal Pop e generi meno datati come l’Antipop e l’Hyperpop. A 21 anni decide di provare a pubblicare qualche singolo indipendente alla ricerca di uno stile personale, ed attualmente sta lavorando ad un primo EP ufficiale con Kimura.