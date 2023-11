Gli pneumatici invernali sono obbligatori per moto e scooter? Ecco cosa dice la legge

Quando l’inverno arriva, molti automobilisti si preparano al cambio degli pneumatici, passando dalle gomme estive a quelle invernali per garantire una maggiore sicurezza su strada in condizioni climatiche avverse. Tuttavia, per i motociclisti e i conducenti di scooter, la questione degli pneumatici invernali è spesso fonte di confusione. È obbligatorio montare pneumatici invernali anche per loro? Cosa dice la legge italiana a riguardo?

Gli pneumatici invernali sono obbligatori per le moto?

La risposta è no. Le gomme specifiche per l’inverno non sono classificate come obbligatorie per motocicli e ciclomotori in Italia. Questa disposizione è stata stabilita da una Direttiva Ministeriale del 2013. Tuttavia, la stessa Direttiva precisa che ciclomotori e motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto, divieto che va rispettato anche qualora si sia scelto di montare pneumatici invernali.

Gli pneumatici invernali, come i più esperti sanno, sono progettati per garantire un migliore controllo del veicolo quando la temperatura dell’asfalto scende al di sotto dei 7 gradi centigradi: consentono una riduzione degli spazi di frenata del 15% rispetto a quelli estivi e offrono una maggiore aderenza su strade bagnate grazie all’aumento della capacità di espulsione dell’acqua.

È importante notare che, se si scelgono pneumatici invernali, è possibile tenerli montati anche dopo il 15 aprile, a condizione che abbiano un codice di velocità uguale a quanto prescritto dalla carta di circolazione del veicolo.

Per coloro che preferiscono un’opzione più versatile, esistono le gomme “quattro stagioni” o All Season, che rappresentano un buon compromesso per viaggiare in qualsiasi periodo dell’anno. Queste gomme sono ideali soprattutto nelle zone dove le condizioni meteo invernali non sono particolarmente estreme e si può optare per pneumatici ibridi che possono essere usati sia nei mesi invernali che durante il resto dell’anno.

In conclusione, mentre gli pneumatici invernali non sono obbligatori per moto e scooter in Italia, è importante prendere in considerazione la sicurezza e valutarne l’uso in caso di condizioni meteo avverse. La priorità deve sempre essere la sicurezza stradale, indipendentemente dal tipo di veicolo guidato.

