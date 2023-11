La denuncia dell’Onu: Gaza sta diventando un cimitero per i bambini

Cosa aspetta Tel Aviv ad accettare una pausa umanitaria? Perché Israele continua ad ignorare le richieste dell’Organizzazione delle Nazioni Unite? Tutte domande senza una risposta plausibile. Gli ebrei hanno il diritto a difendersi, ma ci sono delle linee rosse da non superare.

Il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel corso di una dichiarazione alla stampa, ha denunciato la carneficina in atto nella Striscia. “Gaza sta diventando un cimitero per i bambini dove, secondo quanto riferito, centinaia di ragazze e ragazzi vengono uccisi e feriti ogni giorno”. “In quattro settimane sono stati uccisi più giornalisti che in qualsiasi conflitto in almeno tre decenni e sono stati uccisi più operatori umanitari delle Nazioni Unite che in qualsiasi periodo paragonabile nella storia della nostra organizzazione”, ha denunciato Guterres.