Jeans: le tendenze dell’autunno 2023

Passa il tempo, si susseguono le stagioni, ma la centralità di certi capi non cambia. A dimostrazione di ciò, è possibile citare la popolarità del jeans che, sia con il caldo, sia con i freddi dell’autunno, è sempre protagonista del guardaroba.

Guardando nello specifico alla moda femminile, quali sono le tendenze del momento che è bene tenere d’occhio? Scopriamo le principali nelle prossime righe.

Toppe, che passione

Popolarissime negli anni ‘90, le toppe per i jeans sono tornate di gran moda in questo periodo.

Soluzione ideale per rinnovare un capo con alle spalle un po’ di anni – obiettivo che, oggi come oggi, si può definire molto importante vista la necessità di tenere sotto controllo quello che si spende – può essere gestita mettendo in primo piano il massimo livello di personalizzazione.

Siti come easypatch.it consentono infatti di scegliere sia il materiale, sia la grafica, sempre con la certezza di avere a che fare con patch indistruttibili e ad alta risoluzione.

Jeans oversize

Il jeans oversize rappresenta una tendenza impossibile da ignorare per valorizzare il suddetto capo in questo autunno 2023. Il principale vantaggio di questo modello? La garanzia del massimo livello di comfort. Per quanto riguarda gli abbinamenti, tra i principali è possibile chiamare in causa quello con il trench, delizioso protagonista di look casual chic.

Jeans a sigaretta

Sia i social, sia le suggestioni arrivate dalle passerelle nei mesi scorsi, hanno messo in primo piano la centralità, per l’autunno in corso, dei jeans a sigaretta. Questo capo, che prevede rigorosamente la caviglia in vista, ha il vantaggio di poter essere abbinato con diverse tipologie di calzature.

Tra le principali spiccano gli stivaletti in pelle nera, che possono essere sfoggiati insieme con una bellissima giacca di pelle.

Jeans sartoriale

Il jeans sartoriale, caratterizzato, se possibile, dalla presenza di una riga centrale frutto di una cucitura che definisce la linea del capo, sono al centro dell’attenzione di molti stilisti in questo periodo.

Trend a dir poco originale, questo capo può essere valorizzato tantissimo abbinando, per esempio, una camicia bianca semplice.

Pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono un altro trend che non si può ignorare se si ha intenzione di essere alla moda in questo autunno 2023.

Protagonisti di deliziosi look street style, possono essere esaltati abbinando diverse tipologie di capi. Tra i più azzeccati troviamo il cappotto lungo beige, sotto al quale sfoggiare, per dare al look quell’originalità che lascia sempre a bocca aperta, un crop top nero.

Jeans strappati

Chi ha intenzione di essere trendy in questi mesi puntando sul denim, non potrà non prendere in considerazione i jeans strappati, delizioso omaggio all’inizio del terzo millennio.

Accanto al classico jeans strappato, è molto apprezzato anche il modello trattato con lavorazione dévoré.

Jeans bianchi, un must anche per la stagione fredda

In questi anni, la moda ci ha più volte insegnato che non esistono colori legati a una specifica stagione. L’autunno in corso – ma anche l’inverno che inizierà nei prossimi mesi – ci confermano questa lezione. Lo fanno tramite i numeri importanti che riguardano i jeans bianchi, sempre più presenti nel guardaroba di donne di tutte le età.

Come abbinarli? Con pullover, ma anche con una bella giacca, senza trascurare le calzature. Per donare al look il giusto tocco di eleganza, si può puntare su un raffinato paio di mocassini.

Il ritorno dei jeans a vita alta

L’autunno 2023 è, per quanto riguarda il jeans femminile, il momento del ritorno dei modelli a vita alta. Dopo anni in cui l’amore per quelli a vita bassa è andato avanti alternativamente, ora la supremazia spetta, come già detto, ai modelli a vita alta.

Tra i motivi del loro successo è possibile citare la versatilità. I modelli in questione, infatti, stanno benissimo su tutte le tipologie di fisici.