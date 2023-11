Euro 2032 tra Italia e Turchia: nell’ottobre 2026 sarà scelta la sede della partita inaugurale e quella della finale

Per Euro 2032, la scelta delle sedi sarà fatta soltanto tra 3 anni, nell’ottobre del 2026. Al momento attuale l’ipotesi più probabile è che siano scelte 5 sedi italiane e 5 turche. Ma un cambio di format della rassegna potrebbe aumentare il numero delle città coinvolte a 6. Al momento il dossier indica 10 città: Roma, Milano, Torino (Stadium), Napoli, Genova, Bari, Bologna, Firenze, Verona e Cagliari, con Palermo nella posizione di alternativa numero 1. Nell’ottobre 2026 sarà anche scelta la sede della partita inaugurale e quella della finale.

Turchia e Italia organizzeranno insieme il campionato europeo di calcio del 2032. Quattro anni prima, nel 2028, toccherà invece a Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda.

Per l’Italia si tratterà della quarta volta come paese organizzatore dell’Europeo. I precedenti sono del 1968, del 1980, mentre nel 2021 si sono svolte all’Olimpico di Roma quattro partite nell’ambito del format itinerante deciso dall’Uefa e che si concluse con la finale di Wembley e il trionfo degli azzurri.

Proprio a Wembley si giocherà la finale dell’Europeo 2028 che è stato assegnato alla candidatura congiunta di Regno Unito e Irlanda. Da Dublino, dove si disputerà la partita inaugurale, a Wembley, sede della finale, saranno dieci gli stati coinvolti (capienza media 58 mila spettatori), incluso il Casement Park di Belfast, attualmente chiuso in attesa dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Se per l’Inghilterra, che metterà a disposizione sei impianti (esclusi due stadi storici come Old Trafford e Anfield), non sarà un inedito (ha già ospitato Euro 1996, oltreché l’epilogo di Euro 2020), per l’Irlanda si tratterà di una prima volta assoluta.