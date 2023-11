Catastrofe umanitaria: quasi 1,5 milioni di sfollati a Gaza

L’attacco di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza ha provocato letteralmente una catastrofe umanitaria. A denunciarlo l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quasi 1,5 milioni di persone a Gaza sono state sfollate dalle proprie abitazioni. Di questi, 710.275 hanno trovato rifugio in 149 strutture delle Nazioni Unite, 122 mila persone si trovano in ospedali, chiese ed edifici pubblici, mentre 109.755 persone si sono rifugiate in 89 scuole e gli altri risiedono da famiglie ospitanti. Il dato è stato fornito dall’Ufficio dell’Onu per il coordinamento degli affari umanitari.