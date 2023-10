Biden minaccia di attaccare l’Iran

Il presidente Joe Biden passerà alla storia come un guerrafondaio. Dopo il caos in Ucraina, ora la guerra in Medio Oriente. Il Presidente ha minacciato l’Iran: se continuerà ad attaccare truppe americane in Medio Oriente, gli Stati Uniti “reagiranno”. “Questo è il mio avvertimento all’ayatollah”, ha affermato il leader dei democratici in una conferenza congiunta con il premier australiano Anthony Albanese. Per quanto riguarda Israele, sleepy joe ha riferito di non avere chiesto a Benjamin Netanyahu di ritardare l’invasione di Gaza.

Biden ha anche minacciato la Cina. Sleepy Joe ha avvertito “direttamente” Pechino che l’alleanza tra Stati Uniti e Filippine è “di ferro”. La dichiarazione arriva dopo la collisione tra navi di Manila e Pechino nelle acque contese del Marr Cinese meridionale.