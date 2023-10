Come fare per arrivare il più velocemente possibile al centro di Milano dall’aeroporto di Malpensa: ecco dei consigli pratici

Tra le città nelle quali si registrano i numeri più alti di visitatori in Europa ci sono senza dubbio due italiane: Roma e Milano. Quest’ultima presenta punti storici davvero folgoranti, come il Duomo – cattedrale meravigliosa – e il Teatro alla Scala, tra i più antichi al mondo. Inoltre, il capoluogo lombardo è rinomato per la sua cucina tipica, la quale può sfoggiare piatti come la cotoletta alla milanese, ma anche per la presenza delle vie dello shopping. Queste ultime si ricordano e soprattutto sono parecchio chiacchierate a causa della presenza dei brand più rinomati di sempre, attirando a sé numerosi turisti provenienti da ogni zona del pianeta.

Ma Milano è anche la città con più eventi culturali in Italia, tanto che la settimana della Moda avviene qui. Lo stesso discorso si può applicare alla musica, e i migliori compositori e cantanti internazionali si esibiscono proprio in una delle bellissime edificazioni di Milano. Le motivazioni fin qui descritte giustificano abbondantemente la cospicua e costante presenza di turisti, sia italiani che stranieri, i quali popolano gli aeroporti e le strade del capoluogo lombardo. In particolare è a Malpensa, l’aeroporto più importante della regione in questione, che si registrano ciclicamente arrivi e partenze. I turisti si chiedono sempre come si può raggiungere velocemente il centro di Milano: in risposta, ecco dei consigli pratici per spostarsi dall’aeroporto di Malpensa.

Treno Malpensa Express: trasporto veloce e comodo

Uno dei migliori trasporti per arrivare velocemente al centro di Milano partendo dall’aeroporto di Malpensa, è senz’altro il treno Malpensa Express è una soluzione adatta. I turisti possono fare affidamento sui tempi celeri di questa linea speciale, la cui destinazione è la Stazione Centrale di Milano, da cui poi ci si può spostare facilmente a piedi o prendendo altri mezzi. Il Malpensa Express si trova all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto, e non bisogna camminare più di tanto per riuscire a raggiungerlo; i biglietti sono acquistabili facilmente online. L’esperienza complessiva risulta essere veloce e comoda.

Taxi: un’eccellente linea privata

La soluzione più rapida per poter arrivare al centro del capoluogo lombardo, è rappresentata dai taxi privati, una linea che svolge abitualmente il percorso Malpensa-Milano in ambo le direzioni. La comodità di un’opzione del genere è data dalla possibilità di salire a bordo di una vettura moderna ed elegante, ma soprattutto spaziosa. Ciò implica un ampio appoggio per i bagagli e per altri affetti personali.

Inoltre, una corsa da Malpensa fino a Milano è prenotabile direttamente online in anticipo sul portale http://www.taximalpensamilano.it/, sul quale viene anche comunicata la cifra esatta da sborsare, la quale non può essere soggetta a cambiamenti successivi. Chiaramente, più persone prendono questo trasporto, maggiori sono le possibilità di risparmio. Essendo pur sempre dei taxi, anche se non di linea pubblica, questi veicoli possono tranquillamente circolare nelle ZTL e sulle corsie preferenziali, così da evitare il traffico urbano ed extraurbano. Si giungerà al centro di Milano in men che non si dica!

Car sharing: servizio efficiente e rapido

Se ci si vuole adoperare per ottenere un trasporto rapido ed efficiente, ma allo stesso tempo che rispetti gli standard desiderati sulla privacy, ci si può avvalere del servizio di car sharing. Quest’ultimo è pratico e intuitivo, ma soprattutto è dotato di dispositivi digitali che semplificano i passaggi rispetto a ciò che avviene nelle agenzie di autonoleggio. Basta scaricare l’app E-Vai per poter poi sbloccare l’auto nel punto indicato; una volta completato questo step, ci si mette al volante per dirigersi al centro di Milano, dove si dovrà parcheggiare l’auto in un altro punto E-Vai. Il car sharing permette ai turisti e ai cittadini di spostarsi quando e dove vogliono, pagando il giusto prezzo per il tempo di utilizzo.