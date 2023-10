Cioccolato artigianale e sostenibilità: l’impegno di LIM Chocolate dalla fava di cacao alla tavoletta

In un mondo in cui il cioccolato è spesso ridotto a un prodotto di consumo di massa, privo di carattere e di storia, emergono realtà come LIM Chocolate che ci ricordano quanto questo alimento possa essere un’esperienza sensoriale, culturale e etica.

LIM Chocolate è un laboratorio di cioccolato artigianale che ha fatto della sostenibilità e dell’etica i suoi cardini fondamentali. Il suo obiettivo è quello di proporre il cioccolato nella sua forma più pura e autentica, come è un viaggio che inizia nelle lontane piantagioni di cacao e termina in una tavoletta che è un’opera d’arte sia per il palato che per l’anima.

LIM Chocolate non solo offre un ritorno alle radici del vero cioccolato, ma ci mostra anche come l’industria alimentare possa operare con un impegno profondo per un mondo migliore.

Il viaggio di ogni tavoletta LIM inizia con la selezione delle fave di cacao. in particolare, il fondatore Federico ha instaurato relazioni dirette con piccoli produttori in diverse parti del mondo, assicurandosi che ogni fava sia coltivata in modo etico e sostenibile. Questa attenzione alla provenienza non solo garantisce un prodotto finale di alta qualità, ma anche un impatto positivo sulle comunità che coltivano il cacao.

Successivamente, il processo di produzione è una sequenza precisa di passaggi artigianali: dalla tostatura alla raffinazione, alla tempera, ogni fase è eseguita con cura meticolosa per garantire un prodotto che rispetti nel migliore dei modi l’eccellenza della materia prima.

La tostatura è personalizzata per ogni tipo di fava, per esaltare i suoi aromi unici e ridurre l’acidità. Dopo questa fase, le fave passano attraverso un processo di raffinazione che dura diverse ore, durante il quale vengono macinate fino a raggiungere una consistenza ultrafine.

Dopo la raffinazione, il cioccolato viene lasciato maturare per un periodo che può variare da alcune settimane a diversi mesi, permettendo agli aromi di fondersi e svilupparsi pienamente.

L’ultimo passaggio è il temperaggio, un processo che stabilizza il cioccolato e gli conferisce la sua texture liscia e lucente.

Una volta temperato, il cioccolato è pronto per essere versato negli stampi e confezionato. Anche in questa fase finale, LIM Chocolate fa un ulteriore passo verso la sostenibilità, utilizzando imballaggi eco-compatibili. Ciò non solo riduce l’impatto ambientale del prodotto, ma manda anche un messaggio forte ai consumatori sull’importanza della sostenibilità.

Il processo di produzione di LIM Chocolate è un esempio molto interessante di come la produzione artigianale possa e debba convivere con un impegno serio verso la sostenibilità e l’etica. Ogni tavoletta è non solo un piacere per i sensi, ma anche la manifestazione tangibile di una filosofia di produzione che pone l’essere umano e l’ambiente al centro.

In un mondo in cui queste qualità sono sempre più rare, LIM Chocolate ci mostra che integrare pratiche sostenibili in ogni aspetto della produzione del cioccolato non solo è possibile, ma anche necessario e profondamente gratificante.