Rischi energetici dal conflitto in Israele

Nuove possibile stangata in vista per gli italiani. Infatti l’attacco ad Israele crea “una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, per esempio l’energia”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a Rai News 24. “Così come è accaduto per la guerra di Russia in Ucraina per il gas, così potrebbe accadere di nuovo perché da quei Paesi del Nord Africa arrivano altre risorse. Dobbiamo capire anche se dobbiamo pensare all’autonomia energetica del nostro Paese”.