Migliori Musei da Visitare a Vienna

Vienna è una città ricca di storia, arte e cultura. Per questo motivo la capitale austriaca è sede di alcuni dei musei più importanti d’Europa, e in questa guida trovate una rassegna dei 5 musei da visitare assolutamente a Vienna.

Per ogni museo troverete interessanti cenni storici, i movimenti artistici percorsi, e alcune delle opere più iconiche ospitate.

Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia dell’Arte)

Il Kunsthistorisches Museum (o Museo di Storia dell’Arte) è la più importante istituzione culturale di Vienna, e senza dubbio uno dei musei più ricchi e importanti d’Europa.

Inaugurato nel 1891, venne costruito inizialmente per ospitare la vasta collezione d’arte e di antichità degli Asburgo, successivamente dopo la fine dell’impero, divenne un museo statale.

Una volta all’interno, vi troverete di fronte a un’eclettica e vasta collezione che spazia da opere, manufatti e sculture dell’Antico Egitto alla pittura europea del Rinascimento e del Barocco.

Tra le opere più celebri, si trovano dipinti di maestri come Raffaello, Velázquez e Tiziano.

L’ala egizia offre un affascinante sguardo sulla vita e la morte nell’antico Egitto, mentre la Kunstkammer ospita oltre 2100 tra oggetti d’arte, reliquie, sculture e curiosità, raccolte dalla famiglia imperiale nel corso dei secoli. Tra queste l’opera più celebre e preziosa, è la bellissima Saliera di Benvenuto Cellini, creata con oro, ebano e smalto dall’artista italiano tra il 1540 e il 1543.

Consigli utili:

Data la grandezza e la varietà delle collezioni, è quasi impossibile vedere tutto in una sola visita. Se siete appassionati d’arte, prendetevi almeno mezza giornata per esplorare il museo in modo adeguato.

Se volete fare una pausa durante la vostra visita, il ristorante del museo offre un’ottima opportunità per rifocillarsi senza lasciare l’edificio.

Albertina

Altro museo degno di nota è l’Albertina. Una galleria che ospita una grande collezione di arte grafica dal XV secolo fino all’età contemporanea.

In totale il museo vanta oltre un milione di stampe e 60,000 disegni di maestri come Dürer, da Vinci, Rembrandt e molti altri.

In totale il museo ospita ben 21 sale espositive, tutte riccamente decorate in stile classico e rococò.

Un elemento distintivo della collezione è il “Leprotto” di Albrecht Dürer, un acquerello che impressiona per la sua incredibile attenzione ai dettagli.

Altra collezione di grande importanza è la collezione Batliner, una vasta raccolta di quadri, collezionata da Herbert Batliner. I quadri in questione ripercorrono oltre un secolo di storia, parte dall’impressionismo francese, fino ad arrivare al cubismo.

Potrai quindi ammirare quadri di artisti come Chagall, Cezanne, Picasso e Monet. Per questo reputo il museo da visitare assolutamente durante un viaggio a Vienna.

Consigli utili:

Il museo include un pratico guardaroba, dove puoi lasciare zaini, borse o altro.

Il negozio del museo Albertina è super fornito. Al suo interno potrai trovare cataloghi, stampe, poster, cartoline e tanto altro.

Durante la visita, fermati un attimo ad ammirare i cortili del palazzo dalle sue finestre.

Leopold Museum

Il Leopold Museum, una galleria famosa per le sue preziose opere del modernismo viennese, è nasce grazie all’amore e alla dedizione di Elisabeth e Rudolf Leopold per l’arte, le opere infatti, sono state raccolte grazie all’impegno della famiglia Leopold.

All’interno, potrete ammirare la più vasta collezione di opere di Egon Schiele, pioniere nel suo approccio all’espressionismo e alla rappresentazione del corpo e dell’animo umano.

Ma l’arte di Schiele non è l’unica protagonista. Il museo si vanta di possedere preziose opere di Gustav Klimt, tra cui il celebre ritratto di Johanna Staude, e altri capolavori dell’epoca della Secessione viennese.

Consigli utili:

Se possiede il Vienna Pass, potrai accedere gratuitamente al Leopold Museum, in caso contrario dovrai pagare il biglietto.

Al secondo piano trovi un ottimo ristorante-caffè, in cui potrai fermarti per mangiare qualcosa o sorseggiare un caffè accompagnato da una fetta di torta.

Naturhistorisches Museum (Museo di Storia Naturale)

Il Naturhistorisches Museum, è uno dei musei di storia naturale più preeminenti al mondo, e si erge come monumento alla scienza e alla curiosità del nostro pianeta. Il museo venne inaugurato nel 1889 in un edificio speculare al Kunsthistorisches Museum e rappresenta la dedizione dell’Austria sia all’arte che alla scienza.

All’interno, il museo racchiude un tesoro di oltre 30 milioni di reperti, tracciando la straordinaria storia del nostro pianeta. Dai frammenti di meteoriti provenienti da mondi lontani, a mummie dell’antico Egitto fino ad arrivare ad enormi scheletri di dinosauri.

L’esibizione sui dinosauri in particolare, è una delle più interessanti, specie se visitate il museo con bambini.

Altra mostra molto interessante è quella dedicata ad oggetti e manufatti risalenti all’epoca paleolitica, con statuette risalenti a più di 30.000 anni fa.

Consigli utili:

Il museo ospita una grandissima quantità di reperti, per questo motivo si consiglia di dedicare alla visita almeno un paio d’ore.

Non perderti la collezione di insetti del museo, questa infatti risale al 1793!

Belvedere Superiore

Il Belvedere Superiore, parte dell’insieme di palazzi barocchi noto come Belvedere, nacque inizialmente come residenza estiva per il Principe Eugenio di Savoia, e oggi è celebre per la sua collezione permanente di opere di arte austriaca.

Il museo infatti ripercorre ben 800 anni di storia dal Medioevo, fino all’età contemporanea.

Il Belvedere Superiore è celebre soprattutto per ospitare la più grande collezione di opere di Gustav Klimt, tra cui il leggendario “Il Bacio”, un dipinto che simbolizza l’apice dello stile di Klimt e che da solo vale la visita. Oltre a Klimt, il museo vanta opere di altri artisti austriaci come Egon Schiele e Oskar Kokoschka.

La collezione permanente del Belvedere Superiore, denominata “Arte in Austria dal Medioevo ai giorni nostri”, offre ai visitatori una panoramica completa dell’evoluzione artistica del paese.

Consiglio