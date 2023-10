Milano. Parco dei gasometri della Bovisa: nasce il nuovo polo tecnologico

Con la posa della prima pietra (per l’occasione un tiglio dedicato al professor Federico Bucci recentemente scomparso) al Parco dei gasometri di Milano Bovisa, prende corpo il nuovo polo dell’innovazione che sarà ospitato all’interno dell’ampliamento del campus del Politecnico di Milano. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Alessandro Fermi (Innovazione, Ricerca e Università) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima). Sono intervenuti anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; il rettore del Politecnico, Raffaella Sciuto; l’architetto Renzo Piano e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il progetto prevede la riqualificazione del ‘Gasometro 2 – Innovation Hub’, che sarà trasformato in un centro per l’innovazione, dove saranno ospitati laboratori di ricerca avanzata, aule polifunzionali e altri spazi per la ricerca e la didattica sviluppate dal Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici per il funzionamento dei laboratori. La realizzazione dell’intervento si concluderà nel 2025. E avrà un costo complessivo di circa 50 milioni di euro. Di questi, circa 30 milioni di euro stanziati dal Politecnico di Milano e 20 da Regione Lombardia.

Il progetto si inserisce all’interno dell’intervento di rigenerazione urbana sostenibile e di qualità nell’area ‘Bovisa-Goccia-Villapizzone’. L’operazione interessa una superficie di circa 325.000 mq, di proprietà del Comune di Milano (circa 234.000 mq) e del Politecnico (circa 91.000 mq). Con l’obiettivo di rigenerare l’ambito di Bovisa-Goccia e realizzare al suo interno il nuovo Campus del Politecnico di Milano. Saranno circa 16.600 gli alberi piantati nel nuovo Campus.