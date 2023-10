L’incertezza

Di Vincenzo Calafiore

07 Ottobre 2023

“ Ad un certo punto bisogna saper andar via.

Anche se si vorrebbe rimanere fino alla fine, finchè c’è vita c’è speranza, fino a che la morte non mi dice

che è ora di andare via. Alle persone

piace pensare a una persona che è sparita, sentire la mancanza di qualcuno,

forse più della presenza….. a volte dicono che vorrebbero

qualcuno che non vada mai via …. magari poi lo trovano

e rimpiangono chi ormai non c’è più “ Mistero della Vita.

Vincenzo Calafiore

Non è emozionante trovarsi in questo millennio, fatto di incertezze, niente nuovi orizzonti, futuro; l’unica certezza qui è proprio l’incertezza?

Ma si che lo è!

In qualsiasi latitudine si guardi, da Oriente a Occidente, non si odono che echi di guerre e distruzioni, di violenze; e di tanta solitudine,

di vuoti d’esistenza, oppressi !

Oppressi dalla forte demoniaca esigenza di accumulare tanto denaro, oppressi dalla disuguaglianza sociale … e il bello è che tutto questo “insieme” di cose diverse, lo chiamano progresso, il nostro meraviglioso progresso.

Lo si sente il vuoto attorno, lo si avverte quotidianamente e si cerca una maniera di rimanere e di vivere in questo “ straordinario di niente “ con dignità, con i valori come quel del rispetto; ma ci si rende conto che l’unica certezza in questo immane incerto è proprio: l’incertezza.

E’ come vivere in bilico su uno strapiombo retti dal gran desiderio di vivere

per fortuna o meglio per – la nostra salvezza – c’è una lei ad attendere, c’è una lei da rispettare, da amare profondamente: la nostra vita!

A volte non c’è ed è come non avere nulla nelle mani, nulla da stringere, nulla cui appigliarsi, nessuna prospettiva, nessun futuro.

Forse è solo uno dei tanti sogni, uno di quelli non vanno mai via, cambiano forma, ma alimentano fortemente l’anima.

Ma c’è un pensiero fisso, risuona nella mia mente, è quello che diceva il mio tanto amato Montale: “ probabilmente non sei più chi sei stata, ed è giusto così “ ! E’ questa la vita oggi?

L’incertezza mi ha fatto sempre paura, come i dubbi e le confusioni che genera, mi spaventano più del dolore e della sofferenza, ma come sarà la mia vita domani, non potrò mai saperlo.

Machado scrive “ Caminante no hay camino, se hace camino al andar “

( Camminatore, non esiste un sentiero, il cammino si fa camminando ) forse la chiave di tutto sta in questo pensiero.

E’ bello che sia così la nostra vita!

Il Futuro quindi lo possiamo tracciare giorno per giorno noi stessi con le nostre mani, vivendolo quotidianamente, solo così ogni momento della nostra giornata sarà parte di un tutto ancora più grande, di cui non ci è dato avere certezza.

Forse noi saremo fatti più di incertezza che di certezza, perché noi in realtà cambiamo senza accorgercene ogni giorno e il cambiamento ci spaventa; non siamo oggi quello che eravamo ieri, ne tanto meno lo saremo domani.

Siamo fatti di incertezze, non conosciamo il nostro domani, ma non possiamo neanche sfuggire al nostro – destino -, neanche a ciò che siamo in realtà senza la maledetta maschera.

Tutto è destinato a finire affinché qualcosa di nuovo possa iniziare.

Quindi abbraccia i tuoi dubbi, le incertezze senza paura perché: “ el camino se hace al andar “ !