Tragedia immane a Mestre: autobus di linea cade da cavalcavia: decine di morti e feriti

Incidente a Mestre dove un autobus di linea è caduto da un cavalcavia. L’autobus di linea della Actv è caduto dal cavalcavia della Vempa.

Secondo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è di almeno 20 morti e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio della tragedia. La linea ferroviaria è stata interrotta. A seguito dell’impatto il mezzo precipitato, alimentato a metano, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco insieme ai medici del 118 e alla polizia.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”. Lo dichiara in una nota il premier Giorgia Meloni.