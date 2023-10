Rino Logiacco, un versatile figlio di Calabria

Melicucco – Il nostro amico e collaboratore Rosario Logiacco, meglio conosciuto come Rino, nostro corrispondente da tanti anni, con noi è stato sempre una punta di diamante della comunicazione ed a lui va il nostro ringraziamento per l’imprescindibile apporto alla crescita del nostro giornale. Grazie Rino! E’ inserito da tempo nel panorama culturale ed artistico, è Presidente dell’Associazione Culturale “LA FENICE”, con la quale ha organizzato ed organizza eventi come il premio di poesia “Araba Fenice” giunto alla seconda edizione ed inserito come Premio Internazionale nell’Enciclopedia Mondiale di WikiPoesia. Rino è una vera punta di diamante; indipendente rispetto a qualsiasi partigianeria, non gli è mai piaciuto dipendere da nessuno e porta avanti la propria missione, il proprio pensiero ricevendo plauso e meritati riconoscimenti. Riceve il Certificato di Cittadinanza della Repubblica dei Poeti dove gli è stato conferito il titolo onorifico di Cavaliere dell’Ordine di Dante Alighieri con distinzione. Di seguito ha ricevuto il prestigioso titolo di Console Accademico dall’Enciclopedia poetica Wikipoesia, per il suo merito e impegno verso la stessa, dove anche Lui è stato inserito non solo come Membro Onorifico ma anche con una propria pagina enciclopedica che tutto il mondo potrà leggere. https://www.wikipoesia.it/wiki/Rosario_Logiacco. Tutto questo testimonia ancora la sua passione e la sua grande magistralità poetica, come lo ha descritto il Professore Scattarreggia (nella prefazione del libro di poesie pubblicato con una parte delle sue liriche) “un nuovo principino della lirica poetica e filosofica” che nello stile ci ricorda Guinizelli, e poi Cavalcanti e Dante. In una epoca come questa, scrive il Professore, dove i sentimenti vengono calpestati, sia dalla donna che dall’uomo, dove l’amore shakespeariano ha lasciato il posto ad altri sentimenti, l’amore viene dettato dai media, ma l’amore, quello che ti fa volare oltre gli orizzonti, oltre le mura imposte da questa società, quell’amore non terreno, ma celestiale, lo riscontriamo nei versi del Logiacco, che si firma The Jacket, un Lo Giacco all’inglese. Un nuovo principino della lirica non in versi ma filosofica, “un licantropo dei sogni”. Cosa spinge un uomo a scrivere poesie, a mettere nero su bianco emozioni che partono dal profondo dell’anima. Emozioni dettati da un cuor gentile, da quel cuore nobile, di una epoca in cui tutti vorrebbero ritrovarsi. Io lo conosco personalmente da anni e posso dire che il suo desiderio è quello di comunicare e trasmettere emozioni. Perennemente di animo giovane e gentile ricerca sempre la bellezza dell’anima; “la risposta è nella vita che non sappiamo vivere” dice. La vita è una perenne sfida, dove la musica, la poesia ed i sorrisi sono i nostri compagni di viaggio. Ognuno di noi ha il proprio viaggio di vita, viaggio fatto di sogni e parole. Ma la verità è davanti ai nostri occhi, ci siamo dentro senza saperci vivere, perché siamo fatti tutti della stessa materia di energia. Io sono come voi energia e materia, un granello di “polvere di stelle”, una scintilla di luce che arde per darvi calore. Una semplice “stellina” di questo immenso universo, un semplice essere finito nell’immensità dell’infinito. Questo è un bel pensiero filosofico caro Maestro, mi piace il suo filosofare e mi complimento con lei come tante altre illustre persone che lo stimano quanto me. Mi è sempre piaciuta la filosofia, asserisce il Logiacco, come attività spirituale che interpreta e studia il comportamento umano, non dimentichiamo che noi viviamo in quella Magna Grecia che è figlia e sorella della Grecia dove è nata la filosofia, ossia sapienza, conoscenza amore per il sapere direbbe Pitagora il quale fù il primo a coniugare questa parola. La mia, caro Antonio, è stata ed è fame di conoscenza della realtà sia dell’uomo che della natura i quali convivono in simbiosi con l’universo stesso. È molto complesso lo studio dell’uomo sulle verità stesse che esistono e non esistono ma sono tangibili con la sua stessa vita, ognuno di noi ha, non una ma diverse intelligenze, il suo intelletto è in grado di filosofare in quanto è dotato della ragione che gli può permettere di cercare e ricercare per conto proprio le verità. Rino fermati, voglio esprimere il mio compiacimento sulle tue parole, e soprattutto voglio che i lettori conoscono anche il lato sociale che ti sta portando a realizzare sogni congelati da tempo ed a frequentare ambienti diversi da quelli cittadini dove vivi. Se ricordo bene in passato hai rivestito la carica di Presidente e Delegato per la Provincia di Reggio Calabria dell’Accademia Internazionale “Greci – Marino” Accademia del Verbano di Lettere, Arti, Scienze, organizzando concorsi di pittura e scultura. Si esatto, ho collaborato anche con varie testate giornalistiche prima di diventare Collaboratore e corrispondente con laprimapagina.it. Nel 2016 hai fatto il Cammino francese di Santiago di Campostela e l’anno successivo il cammino della Magna Francigena in Sicilia, giustissimo, esperienze emozionanti che ti cambiano la vita. Nel 2018 sei entrato, per la tua elevatezza morale, sentimenti e generosità d’animo, a far parte dell’Ordine Cavalleresco dell’OSSCBS, “Ordo Sancti Sepulchri dei Cavalieri Bianchi di Seborga”. Dopo sei stato inserito in un libro di poesie insieme ad altri autori ed a Gen. 2020 sei entrato a far parte della IHUNA, International Humanitarian Noble Academy (Matera). Nella pubblicazione del 2020, fino ad oggi, nel Libro dei Nobili e Notabili Italiani, dove sei stato inserito col titolo Comitale. Stai coronando successi e sogni, ricordo che nello stesso anno, il 28 luglio S.A.S. Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana ti eleva con tutti gli onori e privilegi al rango della Nobiltà Fiorentina definendoti in epigrafe Nobile di Firenze, con privilegio onorifico di Don, entri a far parte dell’Antico Consiglio Mediceo dei “Duecento” come consigliere nazionale. Viene stabilito che la Famiglia Logiacco a discendenza legittima e naturale del Nobile Fiorentino Rosario venga ascritta presso il Granducale Albo d’Oro della Nobiltà e Cittadinanza Fiorentina. Esatto caro direttore. Ad Agosto ero a Dolceacqua in Liguria, conoscevo già il Gran Priore dell’Ordine Templare Cristiano “Huges de Payns” il quale conoscendomi, per la mia lealtà, sani principi, mi invita ed accetto di essere consacrato a Nobile Cavaliere. Un sogno che avevo da ragazzo quando la tv era televisione e facevano film storici e documentari interessanti. A Marzo 2022 la sua poesia “Tempesta Improvvisa” è stata selezionata ed inserita nel catalogo “L’Arte del nostro secolo” edito dal critico d’arte Melinda Miceli. Di seguito ho saputo che, tramite OpC Ass. Volontariato Banco Alimentare Calabria, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ottieni come Pres. della Fenice, il cod. SIFEAD per la distribuzione degli aiuti CEE ai bisognosi. Si verissimo ed è un azione di volontariato che faccio con piacere verso famiglie che hanno un disagio economico. Questo onora il nostro Rino Logiacco, ed infatti, un’organizzazione internazionale, il 1 Nov del 2022, la Eddhiac International Ong gli rilascia un certificato d’onore per il lavoro sociale ed umanitario che svolge, dichiarandolo persona d’onore per il mondo umanitario a livello del suo territorio e del mondo intero e dopo pochi giorni per i servizi umanitari di solidarietà, pace e giustizia sociale, consegna la nomina onoraria ad Ambasciatore di Pace Honoris Causa. Sempre a novembre, eri presente alla fiera della microeditoria a Chiari BS, presente con il libro di poesie “Emozioni”e con il libro storico de “I Caduti di Melicucco” Prima Guerra Mondiale editi da Dragorosso editore. Esatto e sempre in questo stesso mese, S.A.R. Christian della Nobile Famiglia Agricola con Lettera Patente, riconosce, conferisce e decreta per gli alti meriti personali il titolo di “Equitem” del Sacro Militare Ordine S. S. dell’Annunciazione di Nazareth. Lo stesso giorno con Regio Decreto – Patente di Nobiltà riconosce, conferisce e decreta il titolo di Conte di Saepinum, Nobile di Taranto e Firenze, Barone di Anoia e Polistena. Le lettere patenti mi sono state consegnate in una cerimonia a Roma in presenza di personalità illustri della nobiltà italiana, presenti pure la chiesa cattolica e quella ortodossa. Dopo qualche mese, il 25 Mar 2023 il Nobile Christian Agricola, Rettore dell’Accademia Dinastica Universitaria (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) sentito il consiglio direttivo, per i meriti eccezionali che competono nella sua illustre persona, gli conferiscono il Diploma di “Membro d”Onore” per il contributo dato alla Pace, ai valori accademici ed umani, alla realizzazione dell’amicizia tra i popoli. Inoltre il Conte Rosario LoGiacco è Membro dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Mi auguro che ancora l’avventura della mia vita continua e che abbia la possibilità di riuscire ad organizzare altri eventi e realizzare un importante operazione che ho in cantiere, vuoi anticipare qualcosa ai nostri lettori, mi dispiace meglio essere scaramantici, se non prima tutto è pronto per la presentazione non voglio sperperare il mio lavoro e l’idea, facciamo gli scongiuri, a presto allora … La Redazione