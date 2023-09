Rubinetteria bagno Effepi a Vicenza e Verona: dove acquistarla?

La rubinetteria bagno Effepi è la scelta migliore per chi cerca un arredo bagno che sia di tendenza e di altissima qualità. Dove trovarla? La migliore rubinetteria bagno effepi Vicenza e Verona è disponibile da Piovan 1965.

Rubinetteria bagno Effepi a Vicenza e Verona

L’arredo bagno è fondamentale per dare carattere e vita a questa stanza della casa. Effepi crea da sempre prodotti che sono Made in Italy con un design italiano. Parliamo di un’azienda che produce rubinetteria in acciaio inox di altissima qualità, seguendo i trend del momento. La filosofia di Effepi è molto semplice: secondo questa azienda il bagno non è affatto un locale di servizio, ma rappresenta una stanza di enorme importanza in cui le emozioni e il benessere rappresentano il risultato di un’armonia di forme e linee. Effepi risponde alle esigenze particolari e singole grazie a numerose collezioni che puntano al rinnovamento e a seguire, un passo dopo l’altro, i trend. Le linee di miscelatori e rubinetterie sono esclusive, prodotte e disegnate direttamente da Effepi, l’ideale per progettare e per realizzare un bagno che sia quello dei propri sogni.

La storia di Effepi inizia nel 1949 quando Faustino Pintossi decise di fondare questa azienda, portano avanti insieme ai figli un lavoro fatto di passione e amore per la qualità. Da allora il lavoro di Effepi non si è più fermato e oggi questa impresa rappresenta un punto di riferimento per designer, architetti ed esperti che vogliono arredare il proprio bagno.

La bellezza di una rubinetteria in acciaio inox

La rubinetteria in acciaio inox di Effepi è il top di gamma e Piovan è il rivenditore di questo grande e meraviglioso marchio. Offre infatti tutta la linea arredo bagno, dalla rubinetteria ai complementi, per poter arredare e progettare in tranquillità e senza problemi.

Dietro Effepi infatti c’è la volontà di dare il meglio a chi vuole arredare e creare il proprio bagno, personalizzandolo al massimo. Ogni prodotto viene realizzato e pensato per poter diventare un ottimo oggetto d’arredo, funzionale e bello al tempo stesso. I rubinetti non servono solamente a usare il bagno, ma nella concezione di questa azienda sono dei pezzi di design che conferiscono uno stile inconfondibile. Sono pensati per soddisfare le necessità dei clienti e regalare una personalizzazione senza pari. Qualità, precisione, bellezza, passione sono solo alcuni degli elementi che rendono i prodotti firmati Effepi una meraviglia.

Rubinetteria in acciaio inox: perché sceglierla e i vantaggi

Quali sono i vantaggi di chi sceglie la rubinetteria in acciaio inox? Per prima cosa parliamo di un materiale altamente igienico e che rende le superfici immuni dai batteri. Inoltre la rubinetteria di questo tipo è ecologica in quanto non contiene piombo o nickel, sostanze dannose che a volte vengono rilasciate da altri tipi di rubinetteria. Parliamo inoltre di oggetti che non richiedono un rivestimento protettivo che potrebbe rivelarsi dannoso e inquinante per l’ambiente come la cromatura.

Non solo: l’acciaio inox è particolarmente bello ed è formidabile. Si tratta infatti di un materiale che è amatissimo dai designer industriali che lo sfruttano per i loro ambiziosi e meravigliosi progetti. L’acciaio inox oltre ad essere bello è resistente alla corrosione e all’azione di sanificanti, disinfettanti e detergenti. Infine parliamo di un materiale eco-friendly e prontissimo per essere sempre riciclato. Infine l’acciaio inox è facilissimo da pulire: bastano acqua saponata e una pezzetta per eliminare residui di qualsiasi tipo e impronte. L’importante, come sempre, è puntare su un marchio che sia riconosciuto, apprezzato e di qualità, capace di esaltare al massimo il bagno rendendolo davvero unico e personalizzato, diverso da qualsiasi altra stanza della casa.