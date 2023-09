Incidente ad Antignano: morto Enrico Montanera

Enrico Montanera, 49 anni è morto. Il figlio è ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino, dopo un incidente in cui genitore e bimbo erano in bici e sono rimasti investiti da un’auto. Il piccolo, 6 anni, in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso e si trova in prognosi riservata.

Il padre invece è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto ad Antignano (Asti) e l’automobilista risulta un uomo di 72 anni della zona. Padre e figlio sono stati investiti da un’auto mentre stavano facendo un giro in bicicletta sulla strada che dal centro porta alla frazione Gonella.

Per Enrico Montanera, non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato subito soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Torino.