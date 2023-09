Macron sui migranti si schiera con Meloni: la risposta deve essere europea’

Giorgia Meloni incassa il disgelo con Parigi. L’Italia, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron in un’intervista, “non va lasciata sola”. “L’Italia si sta assumendo le sue responsabilità, ha fatto una scelta forte e sta svolgendo il suo ruolo di primo porto sicuro, ma – ha evidenziato Macron – la risposta deve essere europea”. L’apertura è stata accolta dalla premier “con grande interesse”.

“È evidente che Italia, Francia e UE debbano agire insieme per sostenere gli Stati di origine dei migranti e per aiutare gli Stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani. È la direzione che il governo italiano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei”, ha commentato Meloni.

Secondo Macron, serve che l’Europa e i Paesi come Francia e Italia insieme abbiano “un approccio coerente con i Paesi di origine. La maggior parte dei migranti proviene dall’Africa subsahariana, dove i Paesi hanno aiuti allo sviluppo. Dobbiamo dire ‘vi aiutiamo, ma dovete aiutarci a smantellare le reti'” dei trafficanti.

Un secondo strumento per affrontare la questione riguarda invece i Paesi di transito, come Tunisia e Algeria. “Voglio esportare in quei Paesi esperti e attrezzature” per smantellare le reti” di traffico di migranti, ha detto. “Voglio proporre partenariati e risorse per impedire a queste persone di partire. E quando arrivano, dobbiamo avere una politica europea”.