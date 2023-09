Progetto case in legno – la soluzione green

Informarsi sul progetto case in legno può essere una scelta ottima per la propria vita ma anche per un discorso ambientale di territorio. Teniamo presente che sia le case prefabbricate che quelle fatte a progetto, ma che sono realizzate con materiali naturali, sono le più sicure ed ecologiche.

Però alcuni proprietari hanno la percezione che le case in legno non sono allo stesso livello di quelle in mattoni o in cemento ma è una percezione sbagliata così com’è errato pensare che sono meno solide e più soggetti ai cataclismi naturali perché non è assolutamente così.

Ovviamente non si può negare che la pietra, i mattoni e il cemento siano diventati nell’ambito dell’edilizia domestica molto famosi.

Però questo non significa che una casa in legno non abbia caratteristiche positive. Comunque parliamo di un materiale che presenta molti vantaggi rispetto ad altri come per esempio il fatto che è molto più facile da lavorare: questo può ridurre i tempi quando si decide di costruire una casa nuova.

Inoltre nel momento in cui ci si affida ad una grande azienda edile si possono avere anche dei risultati grazie alla tecnologia che permette di avere case in legno sempre più efficienti anche dal punto di vista energetico.

Per quanto riguarda quindi i numerosi vantaggi per chi acquista una casa in legno e la fa progettare partiamo dalla durata e dal clima, tenendo presente che il primo aspetto rappresenta una delle più grandi preoccupazioni che un potenziale proprietario di una casa in legno ha.

Chiaramente una casa in legno non potrebbe reggere l’urto di un uragano o di un tornado Ma la stessa cosa vale per quelle in mattone o in cemento però di sicuro ha meno probabilità di crollare sotto lo stress dovuto a un terremoto.

Altre cose da sapere sui vantaggi delle case in legno

Infatti può sembrare strano però una casa in legno è molto più vantaggiosa in quanto parliamo di un materiale che ha molte proprietà di integrità strutturale nel senso che il mattone e il cemento sono materiali più intensi, e quindi non si possono rovesciare facilmente con la forza, ma possono rompersi in altro senso.

Invece il legno ha una maggiore stabilità e flessibilità strutturale e quindi assorbe meglio i tremori del suolo.

Tutto questo ovviamente ha portato come conseguenza che le case di legno ormai sono famose in tutto il mondo. Diciamo anche che è uno dei vantaggi di una casa con la struttura in legno è il minor costo di costruzione.

Anche perché queste case possono essere realizzate a mano o anche no: ma in ogni caso si può trovare sempre un prezzo conveniente.

Ricordiamo infine che una casa con struttura in legno a volte può essere prefabbricata cioè essere costruita e progettata in una struttura controllata e cioè trasportata in sezione al cantiere.

Ma è chiaro che chi ha il desiderio di avere una casa in legno e vuole parlare del progetto deve andare a rivolgersi a un professionista di alto livello, anche per saperne di più per quanto riguarda il budget da mettere a disposizione