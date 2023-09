Arriva “Cannolodrink” il cocktail dell’estate siciliana

Voglia di Sicilia? Grazie alla Distilleria Russo Siciliano, da oggi, il cannolo si può anche bere.

La calda estate siciliana non incentiva la voglia di una buona grappa, un rosolio, un liquore, un amaro e men che meno del nostro iconico “Fuoco del Vulcano”.

Tuttavia abbiamo pensato che, in questa lunga estate siciliana, ultimi giorni, per alcuni, di vacanza, non è mai finita la voglia di viaggiare e di sperimentare. Ecco l’idea di sviluppare proprio un’esperienza sensoriale di puro piacere che avesse al centro un dolce tipicamente siciliano e un nostro prodotto.

In maniera quasi magica e, forse audace, si materializza l’idea del cannolo drink. La responsabile commerciale, Anna Maugeri Russo, si è inventata un fine pasto, ma anche un cocktail piacevole a qualsiasi ora del giorno (e della notte) che, ovunque vi troviate, vi porterà in Sicilia. La Sicilia del colore, dei profumi, dei sapori, della festa dei sensi.

Voglia di Sicilia ?

Finalmente gustare il dolce tipico dell’Isola più bella del mondo è facilissimo, non solo da mangiare ma anche…da bere.

Ecco la nuova ed insolita trovata della storica Distilleria Russo Siciliano che, adagiata ai piedi dell’Etna e con lo sguardo rivolto al mare, è una perenne fucina di eccellenze.

Con un’idea davvero originale, la Distilleria Russo Siciliano, che dal 1870 delizia i suoi consumatori con i pregiati liquori e distillati più famosi di Sicilia, lancia, un modo diverso di degustare il dolce tipico dell’Isola.

La responsabile commerciale, Anna Maugeri Russo, ci racconta così “Bianconeve” e “Cannolodrink”: “Una candita crema di liquore alla ricotta, al cannolo siciliano, Bianconeve che, in abbinamento a Bacio d’amore, aroma spray alla cannella, vaniglia e cioccolato, aspira a cambiare la classica maniera di mangiare il dolce siciliano. Così il cannolo, oggi, si può anche bere! E per gli amanti della mixology e dei drink?

Arriva anche l’iconico cocktail realizzato dal bartender di fama internazionale Mattia Cilia: “Cannolodrink”. Con un neologismo simpatico che mixa insieme due parole apparentemente diverse, una inerente all’ambito della pasticceria classica (il cannolo) e l’altra appartenente al mondo della mixology (drink) – continua Anna Maugeri Russo – la Distilleria Russo Siciliano continua quel binomio <<tradizione – innovazione>> che è la chiave del suo successo. Con Cannolodrink – conclude la responsabile commerciale – la storica Distilleria siciliana si pone l’obiettivo di portare la tradizione siciliana fra i giovani, nella movida, veicolando contemporaneamente un messaggio, sempre attuale, di Amore per la tradizione e per le tipicità regionali.”



La combinazione di Bianconeve + Bacio D’amore sembra un’idea deliziosa e creativa per offrire una nuova prospettiva di gusto.

La crema di liquore al cannolo siciliano di ricotta, Bianconeve, abbinata a Bacio d’amore, l’Aroma spray che sa cannella, vaniglia e cioccolato, diventa un’esperienza gustosa cui non si può rinunciare.

La novità del cocktail Cannolodrink, poi, appare come un tocco affascinante per gli appassionati di mixology home made ma non soltanto.

Questo è il loro dono di mezza estate, perché, i regali, non si fanno solo a Natale.