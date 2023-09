L’Inter domina la serie A infilando 5 vittorie di fila

Con il Napoli in affanno, la Juve in altalena, le romane partite male…e il Milan battuto nel primo derby stagionale, l’Inter di Inzaghi domina la Serie A collezionando il 5 su 5 nell’avvio della stagione 23-24. Quinta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato per l’Inter che tradotto significa primo posto sola in testa, a +3 sul Milan e a +5 sulla Juve.

Si tratta di un timido accenno di fuga. Alla Computer Gross Arena Lautaro e compagni si impongono di misura grazie ad un eurogol di Dimarco ad inizio secondo tempo. Successo meritato senza però una prestazione eccellente. Del resto Lautaro e soci accusano una leggera stanchezza post Champions.

Ma arrivano tre punti pesantissimi contro un Empoli che affonda all’ultimo posto in classifica inchiodata a zero punti. Quinto ko di fila per i toscani ai quali per ora non basta il cambio in panchina, con Andreazzoli al posto di Zanetti!