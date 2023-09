Domenica nera per i viaggiatori di Trenitalia: ripristinato il sistema in tilt per un guasto tecnico

Trenitalia in una nota comunica che “è stato ripristinato il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione e vendita ed è tornata regolare la vendita dei biglietti in stazione, sulle biglietterie online, sul sito e sull’App. Il malfunzionamento è stato determinato da un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dell’azienda di trasporto”.

Domenica mattina, per diverse ore, è andato in tilt il sistema di vendita di biglietti di Trenitalia. Un “disservizio tecnico” presso il “fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia” che ha provocato grossi problemi a chi cercava di acquistare i titoli di viaggio su tutti i canali disponibili. “Il malfunzionamento al sistema centrale – si leggeva nella prima nota di Fs – impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app, non sono funzionanti”. I tecnici hanno poi ripristinato il servizio e l’avviso sul mancato funzionamento dei sistemi di vendita dei biglietti attorno alle 14.30 è stato rimosso dal sito ufficiale dell’azienda.