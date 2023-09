Incidente tra Vietri e Cava de’ Tirreni: morto diciottenne vietrese

Triste domenica per la comunità vietrese. Nella notte tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente. Il giovane vietrese A.S. era in moto con un amico minorenne quando ha perso il controllo del mezzo.

Il diciottenne vietrese è finito contro una vettura che procedeva in direzione opposta. Nulla da fare per il centauro originario di Vietri sul Mare mentre l’amico che era con lui è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della compagnia di Salerno.