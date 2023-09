Giorgio Napolitano: camera ardente nella sala Caduti di Nassirya, martedì i funerali di Stato

Oggi domenica il feretro di Giorgio Napolitano viene esposto al Senato dove si tiene la camera ardente, allestita nella sala Caduti di Nassirya. L’accesso al pubblico è consentito consentito dalle 11 alle 19 e domani dalle 10 alle 16.

I funerali di Stato del Presidente emerito della Repubblica, morto a 98 anni, si terranno in forma laica martedì mattina nell’Aula di Montecitorio. “Le esequie di Stato civili del Presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento”, come si evince dalla nota stampa di Palazzo Chigi.