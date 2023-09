CaffèExpress.it, è in arrivo un nuovo e-commerce dedicato al caffè

Il mondo del caffè negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, grazie ad alcuni fattori che ne caratterizzano l’attuale mercato italiano, tra cui la presenza di molti e-commerce dedicati alla vendita di cialde e capsule.

Per intercettare la crescente domanda di caffè online sta per nascere un nuovo e-commerce: CaffèExpress.it. Il sito è attualmente in costruzione e tra qualche settimana sarà completamente operativo e in grado di vendere e spedire in ogni parte d’Italia le migliori marche di caffè.

Quali saranno i punti di forza di CaffèExpress.it?

In un mercato come quello del caffè, fortemente competitivo e con brand ormai affermati sul web, cosa sarà in grado di offrire CaffèExpress.it?

Questo e-commerce cercherà di distinguersi dalla concorrenza per la qualità dei prodotti proposti ai suoi acquirenti. Accanto ai grandi brand conosciuti dal largo pubblico, come ad esempio Caffè Borbone o Lollo Caffè, troveranno spazio anche le piccole realtà di torrefazioni artigianali.

Detto in altre parole, CaffèExpress.it soddisferà le richieste dei tanti palati sopraffini che cercano la miscela equilibrata e le varietà di caffè di alto livello.

Un altro punto di forza di questo nuovo e-commerce sarà anche la facilità con cui cercare e acquistare la tipologia di caffè.

Molti e-commerce attualmente online, infatti, pur essendo leader nel settore peccano per quanto riguarda l’usabilità del sito stesso. CaffèExpress.it, invece, avrà una grafica semplificata e allo stesso tempo intuitiva.

Facciamo un esempio pratico: chi ha una macchina del caffè che utilizza capsule compatibili Espresso Point, e allo stesso tempo vuole sperimentare marchi diversi da quelli normalmente utilizzati, su CaffèExpress.it troverà in pochi click le capsule divise per sistemi compatibili.

Un’altra caratteristica del sito è che una sezione sarà appositamente dedicata alle offerte del momento. In questo modo sia vecchi che nuovi clienti potranno approfittare delle promozioni che riguarderanno tutta la gamma di caffè venduti.

Quando si potrà iniziare ad acquistare su CaffèExpress.it?

Il sito è ancora in fase embrionale e ci sarà ancora bisogno di qualche settimana per poter essere operativo e iniziare a vendere capsule e cialde in tutta Italia.

A stretto giro, tuttavia, sarà possibile iscriversi alla newsletter per poter usufruire dei primi sconti. Iscrivendosi, infatti, all’indirizzo indicato arriveranno delle email con degli sconti interessanti.

CaffèExpress.it è un progetto di Leonardo Guerrini, esperto di SEO e web marketing e consulente di aziende e-commerce che vogliono migliorare la loro presenza sul web e vendere di più online.