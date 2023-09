A sorpresa, a rendere omaggio a Napolitano anche il Santo Padre

Incessante l’omaggio a Giorgio Napolitano in Senato. A sorpresa, a rendere omaggio al Presidente Emerito, anche Papa Francesco che, mentre la folla continuava ad entrare nella sala Nassiriya, è arrivato all’ingresso di Palazzo Madama. Gli assistenti parlamentari sono accorsi per portare una sedia a rotelle e far entrare il Santo Padre dall’ingresso di corso Rinascimento.

Una volta entrato, Bergoglio si è alzato per salutare i familiari, si è piegato per confortare la vedova, la signora Clio, ed è poi entrato nella sala per pregare davanti al feretro, dove si è trattenuto in silenzioso raccoglimento, sulla sedia a rotelle, per diversi minuti. Accanto a lui, in piedi, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

All’uscita, il Papa è stato accolto dagli applausi della folla assiepata davanti a Palazzo Madama. Il Vaticano ha detto che il Santo Padre si è recato alla camera ardente “per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all’Italia”.