Traduzioni aziendali in inglese: a chi rivolgersi e perché

Sono numerose le ragioni per cui potresti aver bisogno di tradurre in inglese documenti aziendali o altri asset del tuo business: perché hai collaboratori o clienti all’estero, perché hai cominciato a vendere online e vuoi assicurarti un pubblico più vasto possibile, perché la tua azienda è ormai cresciuta tanto a rivolgersi sistematicamente a un target internazionale. Ecco le tre principali soluzioni per le traduzioni aziendali in inglese – e i rispettivi pro e contro – tra cui puoi scegliere in ciascuna di queste e molte altre circostanze.

La prima è affidare la traduzione di contratti e altri documenti ufficiali, materiale informativo o promozionale come cataloghi e brochure, siti web ed e-commerce al team di traduttori interni se ne hai uno. È evidente che se ci sono nella tua azienda persone che si dedicano esclusivamente alla traduzione hai a che fare tutti i giorni o quasi con clienti, stakeholder o collaboratori esteri e tradurre da una lingua all’altra informazioni strategiche fa parte del flusso di lavoro quotidiano del tuo business. A queste condizioni non deve essere difficili ottenere traduzioni aziendali accurate e che rispecchino il tono di voce e la filosofia della tua impresa.

Agenzie specializzate e traduttori professionisti sono le soluzioni migliori per le tue traduzioni aziendali in inglese

Se non puoi affidarti a un team di traduttori interni – ed è certamente più comune che il contrario – evita di improvvisare con le tue traduzioni, magari pensando di poterle affidare a chi si occupa in azienda di marketing o comunicazione. Cerca piuttosto dei traduttori professionisti o delle agenzie specializzate in traduzioni aziendali che possano occuparsene: clicca qui se quello a cui sei interessato sono delle traduzioni professionali in inglese. Continuando a leggere scoprirai, invece, in cosa differiscono e quali sono vantaggi e svantaggi delle due soluzioni.

Un traduttore professionista freelance lavora in genere a progetti ed è per questo che puoi coinvolgerlo anche per singole task come tradurre manuali o libretti di istruzioni dei tuoi macchinari di punta o di quelli appena lanciati sul mercato, a patto certo che sia specializzato in traduzioni tecniche. Insieme stabilirete tempi di consegna, modalità di revisione e ovviamente prezzi delle traduzioni – che possono variare a seconda della complessità e dell’urgenza delle stesse. Tieni conto che un traduttore professionista, specie se bravo e rinomato nel proprio campo, ha in genere molti clienti e potrebbe non essere per questo la soluzione più indicata se hai bisogno di traduzioni veloci.

Meglio rivolgersi in casi come questi a delle agenzie di traduzione che hanno essenzialmente il vantaggio di collaborare con una rete – in genere ampia – di traduttori. L’ultimo è, a guardare bene, un plus sotto molti punti di vista: hai più garanzie, rispetto a quando ti rivolgi da solo a un traduttore professionista, di affidare le tue traduzioni aziendali a un traduttore madrelingua inglese per esempio o che lo stesso sia specializzato a seconda di ciò che ti serve in traduzioni scientifiche, traduzioni pubblicitarie, traduzioni finanziare, traduzioni legali, eccetera. Da un’agenzia in altre parole sarai seguito con un approccio più sistematico per le tue traduzioni e nel raggiungere gli obiettivi per cui le hai commissionate.