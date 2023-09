Giuseppe Fata al Sikania Film Festival – 24 Settembre 2023 Misterbianco

Nel panorama del made in italy, Giuseppe Fata è fra i nomi che hanno maggiormente contribuito a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo.

Considerato “il genio dell’arte sulla testa” dalla stampa e dell’haute couture di Parigi, premiato come miglior designer dell’anno all’università di Parigi.

Ha lavorato con i più grandi della moda italiana ed internazionale da: Krizia,Valentino, Lagerfeld, Versace, Saint Laurent, Chanel, Dior, Ferrè.

Molte collaborazioni con personaggi di fama internazionale del cinema come premi oscar, attrici, dal Festival del cinema di Toma; passando da Hollywood a Via Veneto. Nomi del calibro di Sean Connery, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Whitney Houston, Michael Douglas, Morgan Freeman, Sharon Stone.

Le sue teste sculture hanno calcato le più prestigiose passerelle internazionali: Milano Fashion Week, Parigi Haute Couture, Altaroma, Festival del cinema di Cannes e Venezia, Paris Fashion Week New York, Londra, Dubai, Vienna.

Le sue opere vengono apprezzate e pubblicate dalle riviste più prestigiose del mondo come: Vogue, l’Officiel, Bazzar, Vanity, Elle.

Vincitore di ben 3 Premi Oscar della moda e del designer di Dubai, conferiti dal ministro della cultura e dalla famiglia reale.

Reduce dai grandi successi ottenuti al Meet Gala di New York ed all’Eurovision, al Sikania Film Festival presenterà la Testa Scultura “Rosa Rouge”, con la partecipazione speciale del testimonial ballerino Gianbattista Mussuto.

Domenica 24 settembre alle ore 20:00 presso il prestigioso teatro Nelson Mandela di Misterbianco – Catania, si svolgerà il “Sikania film festival” festival del cortometraggio Internazionale .

Un evento da non perdere organizzato da Just Events di Angelo Pappalardo in collaborazione con Sikania Network di Marco Ferrara e con la direzione artistica di Angela Mori.