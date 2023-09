Grande partecipazione a Catania per SportCity Day

E’ stata una vera festa dello Sport. Lo SportCity Day a Catania ha visto domenica scorsa una partecipazione straordinaria con una serie di appuntamenti che hanno attraversato tutta la giornata partendo dalla mattina al Parco Agos di Vulcania e al Villaggio Le Capannine alla Plaia poi nel centro storico della città con la Corsa del Ricordo per finire al pomeriggio all’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi e la festa finale al Polo Educativo di Villa Fazio a Librino.

La manifestazione organizzata dalla Fondazione SportCity, presieduta dal catanese Fabio Pagliara, che ricordiamo si è svolta in contemporanea in ben 140 città in tutta la penisola, 21 quelle siciliane, ha portato nei luoghi preposti centinaia di persone che si sono rese protagoniste dell’evento.

“Un ringraziamento particolare va a tutte le Associazioni che hanno reso possibile tutto questo in modo assolutamente volontario e sono tante – ha dichiarato Peppe Leanza organizzare della “tappa” etnea e referente regionale della fondazione, e alle persone che hanno partecipato all’evento che dalle prime stime hanno sicuramente – superato le cinquecentomila unità sul tutto il territorio nazionale. Appuntamento quindi al prossimo anno con la quarta edizione che visto il successo di questa appena conclusa si annuncia ancora più partecipata.”