Alle 5.10 terremoto magnitudo 4.8 a Marradi: gente in strada anche a Firenze

Brusco risveglio nel Fiorentino. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle 5.10 nella provincia di Firenze. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud ovest del Comune di Marradi. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze, ma anche in tutta la regione e in Emilia-Romagna e Marche. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma.

L’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 8,4 km. La scossa era stata preceduta alle 4.48 da un’altra meno intensa (magnitudo 3.3), poi ne sono seguite altre meno forti. “Terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro a Marradi” ha scritto poco dopo la scossa più forte su X il presidente della Regione, Eugenio Giani, “in corso altre scosse di assestamento. Stiamo verificando eventuali danni”.