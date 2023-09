Andare a parlare con un investigatore privato che si occupa dell’investigazione lealtà dei dipendenti è molto importante nonché molto utile, ma soprattutto è un’occasione da sfruttare, visto che si può avere a che fare con un professionista con delle competenze in vari ambiti.

In genere un investigatore privato decide di avviare una sua agenzia investigativa dove utilizzerà tutta una serie di strumenti, ma anche collaboratori, per creare una perfetta macchina operativa che riuscirà ad accontentare i clienti in tutte le loro esigenze, comprese quelle legate alla gestione di un’azienda, che può portare anche ad avere problemi con i dipendenti.

Infatti di sicuro gestire un’attività per un imprenditore non è facile soprattutto nel momento in cui ci si rende conto di doversi difendere anche dai dipendenti, che non sempre sono leali come potrebbero sembrare in apparenza, e provocano quindi dei problemi, che a volte peggiorano significativamente

Teniamo presente che un dipendente può essere scorretto sotto tanti aspetti perché per esempio alcuni come ben sappiamo rubano risorse dell’azienda come per esempio quelli che rubano l’incasso, sostenendo poi magari che i soldi in realtà sono stati rubati quando non c’era nessuno.

Chiaramente un imprenditore non può accusare un dipendente se non ha le prove né licenziarlo perché rischierebbe anche di dover pagare un risarcimento: però se ha un sospetto su alcune persone, magari perché ha intuito qualcosa o perché ha esperienza in merito, può parlare con un investigatore privato.

Anche perché, seppur a volte si usano sistemi di videosorveglianza, può succedere che un dipendente scorretto riesca ad aggirarli, proprio perché li conosce bene.

In definitiva quindi per un imprenditore è difficile gestire tutti gli aspetti, soprattutto quando ci si mettono di mezzo anche i dipendenti.

Altre indagini che possono riguardare un dipendente

Un’altra motivazione per la quale un imprenditore può andare a parlare con l’investigatore privato riguarda il fatto che ha dei sospetti su uno o più dipendenti, i quali potrebbero rivelare a dei concorrenti delle informazioni riservate, che possono essere legate a varie situazioni come per esempio quando un’azienda decide di registrare un marchio o un brevetto, per poi scoprire di essere stata anticipata proprio per una soffiata di un dipendente.

Oppure un’altra cosa che può capitare in alcuni casi è decidere di partecipare a un bando di concorso, fino a quando ci si rende conto che la diretta concorrente riesce sempre a vincere e ottenere la commissione, creandoci problemi nella nostra attività.

Ma per fortuna esiste un modo per affrontare queste situazioni e cioè contattare un investigatore privato che dovrà fare delle indagini per capire se c’è qualcuno dentro l’azienda che funge da spia, per il concorrente perché purtroppo non sarebbe la prima volta.

Ovviamente è giusto dire che non sempre è così: ed ecco perché l’investigatore privato ha il compito di trovare le prove della colpevolezza di quella persona o, in caso contrario di scagionarla.

Anche perché sennò il cliente, e cioè l’imprenditore, si troverebbe in grave difficoltà perché potrebbe essere accusato di diffamazione da quella persona.