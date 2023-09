Cosa fare nel caso di un guasto elettrico a casa

Quando si tratta di avarie domestiche, soprattutto quelle elettriche, possono causare dei seri danni all’abitazione. Affrontare questi problemi in modo sicuro ed efficiente può sembrare complicato – e per chi non ha conoscenze tecniche lo è – ma con le soluzioni offerte da un pronto intervento elettricista, si possono riparare le interruzioni di corrente prima che si aggravino.

In caso di blackout o di interruzione di corrente, ci sono delle mosse preventive da fare, prima di constatare l’effettivo malfunzionamento elettrico. Talvolta può essere semplicemente scattato un interruttore nel quadro elettrico, oppure la società fornitrice di energia ha interrotto l’energia a causa di lavori di manutenzione in maniera provvisoria. In tal senso, diamo un’occhiata al quadro elettrico e se figura tutto in ordine, proviamo a chiedere ai vicini di casa se anche loro sono coinvolti da un’interruzione elettrica.

Nelle situazioni in cui l’energia elettrica non accenna in alcun modo a tornare, è tempo di chiamare un pronto intervento elettricista, il quale ci fornirà il risultato della condizione in tempi relativamente brevi. Grazie alla sua esperienza saprà fornire le giuste informazioni in merito al guasto e approntare la dovuta manutenzione. Invece, l’unica cosa che non dobbiamo mai fare è sottovalutare il problema, poiché da questo potrebbe dipendere la nostra sicurezza e quella della nostra famiglia.

Le avarie più comuni che accorrono alle abitazioni

Le avarie elettriche domestiche possono avere diverse cause, ma alcune sono più comuni dato che si verificano con maggiore frequenza. Sapere in anticipo quale situazione possa presentarsi in casa, aiuta a risolvere con celerità il problema.

Le sovratensioni sono una delle avarie più comuni nelle abitazioni. Si verificano quando il flusso di corrente supera la capacità del circuito elettrico. Questo può accadere a causa di un sovraccarico di dispositivi collegati a un unico circuito o a causa di fulmini o sbalzi di tensione nella rete elettrica.

La corrente salta all’improvviso, ma di solito basta intervenire nel quadro elettrico per riattivare l’afflusso di corrente. Nei casi più gravi, quando un dispositivo elettrico si brucia, richiede l’intervento di un elettricista urgente.

Un altro problema comune è la perdita di continuità nella rete elettrica, la quale può essere causata da un interruttore difettoso o da un cavo danneggiato. Questo può comportare la mancanza di elettricità in una determinata parte della casa o in tutta l’abitazione.

Infine, le prese elettriche difettose sono un’altra causa comune di avarie elettriche domestiche. Questo può includere prese che non funzionano correttamente, prese che emettono scintille o prese che si surriscaldano.

Talvolta possono rovinare il dispositivo collegato, oppure è il prodotto stesso che causa danni alla presa. Facciamo attenzione ai cavi sfilacciati o ai dispositivi elettronici che presentano qualche improvvisa complicanza. Per esempio, quando la batteria del telefono si gonfia.

Quali possono essere le conseguenze di un danno elettrico? Sono diversi e alcuni estremamente pericolosi. Un circuito sovraccarico o una presa difettosa possono causare un surriscaldamento dei cavi elettrici, portando a un incendio.

Mentre il contatto diretto con un cavo elettrico scoperto o la manipolazione di un interruttore difettoso può causare scosse elettriche, che se entrano in contatto con un individuo possono diventare fatali.

Invece, una sovratensione o un’interruzione improvvisa dell’elettricità possono danneggiare irreparabilmente i dispositivi elettronici collegati alla rete elettrica. Questa situazione si verifica soprattutto a seguito dei temporali.

Guasto elettrico a casa: perché chiamare un pronto intervento elettricista

Quando si verifica un’avaria elettrica, è importante agire prontamente per minimizzare i rischi e risolvere il problema. Innanzitutto, manteniamo la calma, così da prendere decisioni razionali e affrontare il problema in modo repentino.

A mente fredda sarà più semplice individuare l’origine del problema, controllando se è presente un’interruzione di corrente in tutta l’abitazione o solo in un’area specifica. Se il problema è interno, spegniamo subito la fornitura di corrente elettrica direttamente dal pannello centrale.

A questo punto possiamo prendere le misure necessarie per risolvere il problema. Se si hanno le competenze necessarie, è possibile provare a risolvere il problema da soli. Tuttavia, se non si è sicuri o se il problema è complesso, è consigliabile chiamare un professionista qualificato onde evitare rischi.

Le ditte di pronto interventi casa, hanno a loro disposizione un bagaglio di esperienza e di attrezzature utili per risolvere qualsiasi problema di interruzione elettrica. Non a caso, riescono a intervenire spesso senza dover rompere muri o creare dei grandi disagi.

Uno degli strumenti più importanti è il tester di tensione, grazie al quale il pronto intervento elettricista può verificare se un circuito è sotto tensione o se si sta presentando un potenziale cortocircuito.

Inoltre, riescono a individuare la fonte del problema in maniera tempestiva così da intervenire direttamente solo dove serve. Pertanto, non cerchiamo soluzioni fai da te, poiché potremmo compromettere il sistema elettrico e causare danni peggiori di quelli accorsi.