Fonni. Giovanni Mureddu ucciso mentre stava uscendo dal suo garage

Agguato mortale a Fonni (Nuoro). Giovanni Mureddu, 49 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava uscendo dal suo garage. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona. Ieri sera attorno alle 23 è scattato l’agguato a Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni.

In base alle prime informazioni, Giovanni Mureddu sarebbe stato raggiunto da alcuni proiettili mentre stava trasportando fuori dal garage la sua auto. L’autotrasportatore sarebbe prima stato colpito da alcuni colpi di fucile e poi dai proiettili di una pistola. Giovanni stava uscendo dal suo garage a bordo di una Fiat Sedici. Gli spari di un fucile lo avrebbero raggiunto quando la vittima era all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini.

L’agguato ha indotto il quarantenne a fuggire. Mureddu avrebbe abbandonato la vettura fuggendo a piedi in via Brigata Sassari. L’Ansa scrive che lì l’uomo avrebbe una casa nella sua disponibilità che non sarebbe, però, la sua abitazione principale. Il tentativo di fuga dell’uomo sarebbe durato poco. Dopo pochi metri Giovanni Mureddu sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola. L’ultimo alla testa sarebbe stato quello fatale.

Sull’omicidio indaga la Squadra Mobile di Nuoro e il Commissariato di Fonni. Si sta procedendo ad interrogare le persone vicine all’autotrasportatore ucciso e si stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per ricostruire ogni momento dell’agguato.