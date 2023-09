Supporto sanitario privato – per la sicurezza di un evento

Quando si parla di supporto sanitario privato ci si riferisce a quello che viene dedicato alla fornitura e assistenza medica, che deve essere di alta qualità, nonostante si trovi al di fuori del sistema sanitario pubblico.

Può essere un’opzione importante inoltre per quelle persone che non hanno voglia di aspettare troppo tempo mettendosi in fila, ma vogliono avere delle cure personalizzate e di qualità superiore dal punto di vista del servizio complessivo.

Questo servizio potrà essere utile a molte persone soprattutto perché una delle sue caratteristiche è il fatto che offre la possibilità di accedere a un’ampia lista di specialisti e medici che possono includere per esempio chirurgia programmata oppure riabilitazione o ancora esami diagnostici, consulenze mediche e trattamenti speciali.

Si tratta anche di un supporto che prevede la possibilità di scegliere il proprio specialista e proprio medico avendo cure più continue in un’ottica di fiducia reciproca. Questo tipo di servizio ci consente anche di accedere in caso di necessità alle ambulanze private cioè quel mezzo di trasporto medico che è attrezzato per offrire cure durante il trasferimento di una persona tra una struttura sanitaria e l’altra.

Ma anche per farla tornare a casa dopo una lunga degenza o un intervento chirurgico o viceversa e accompagnarlo dalla sua abitazione per andare ad operarsi in ospedale.

Si tratta di un servizio molto vantaggioso per quelle persone che hanno bisogno di un trasporto sicuro e rapido come nel caso di quei pazienti che sono in una situazione dal punto di vista medica abbastanza grave, e che quindi durante il trasporto potrebbe avere bisogno di interventi veloci, o comunque devono essere costantemente monitorati.

L’ambulanza privata quindi è una grande occasione anche perché per tante cose non possiamo chiamare quella pubblica che fa parte del sistema sanitario nazionale in quanto è oberata di altre emergenze da seguire e quindi non ce la potrebbe fare.

Mentre in questo caso si prenoterà un servizio a pagamento e lo si avrà a disposizione con tutte le attrezzature, nonché i professionisti specializzati che saranno al livello di quelli che lavorano nel pubblico.

Considerazione finale

Quindi possiamo dire che questo supporto sanitario, che non è pubblico ma privato, sarà utile a molte persone comprese quelle famiglie che in alcuni casi per esempio possono avere accesso a pediatri specializzati per un’assistenza rapida per i loro bambini perché magari hanno voglia di una maggiore flessibilità quando scelgono un medico o comunque uno specialista.

Una cosa però che riteniamo importante sottolineare è che questo servizio, anche se privato, non vuole sostituire quello pubblico ma semplicemente integrarlo, offrendo alternative di qualità alle persone che vogliono ottenere cure mediche rapide, senza doversi sorbire ritardi e attese esagerate.

Teniamo presente comunque che soprattutto negli ultimi anni il sistema sanitario nazionale è stato messo a dura prova dalla pandemia la quale ha evidenziato un problema di personale che si sta cercando di risolvere, fermo restando che sarà sempre difficile accontentare tutti per quanto riguarda l’aspetto della salute del corpo.

In definitiva avere un supporto di un servizio privato è assolutamente indispensabile per una popolazione in Italia, sempre più anziana e quindi sempre più bisognosa di cure.