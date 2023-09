“YoYo” è il nuovo singolo di Par Ty

Dall’8 settembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “YoYo”, il nuovo singolo di PAR TY (Kimura). “YoYo” è una traccia chill dal sapore di malinconia e speranza. Il brano contiene diversi riferimenti agli anime e al mondo del gaming, mescolati ad aneddoti del vissuto dell’artista. La produzione tende ad essere digitale con sfumature sad che abbracciano alla perfezione le liriche del brano.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Penso che YoYo sia un passo avanti a ció che ho fatto in precedenza. È una traccia ricca di colori, sono sicuro avrà un ottimo riscontro”. Il videoclip di “YoYo” ha una sceneggiatura che nasce dalla mente dell’artista: si cerca di sottolineare quanto certe volte si sia “distanti nella vicinanza” (come quando vedi una coppia al ristorante ed entrambi stanno al telefono per tutta la durata della cena) ed altre volte si sia “vicini nella distanza”. Tutta la color del video è abbinata all’artwork realizzata da Lorenzo Vacchi (@ueuevacchy)

L’artista PAR TY è stato profondamente influenzato dalla cultura hip-hop e dalla sua passione per il mondo streetwear. Cresciuto in una città come Bologna in cui la musica rappresenta una forma di espressione vitale, ha iniziato a creare la propria, trasportando con sé uno stile di vita intriso di autenticità e audacia.

Dopo aver perfezionato le sue abilità nel rap e aver ottenuto il riconoscimento locale, ha attirato l’attenzione dell’etichetta discografica italiana Kimura. La firma con Kimura è stata una svolta nel suo percorso, poiché ha permesso al rapper di condividere la sua musica con un pubblico più ampio.

Con l’uscita del progetto d’esordio Party, si è immediatamente generata un’enorme ondata di hype. Le liriche ricche di significato e le melodie incisive sono state accompagnate da uno stile unico caratterizzato da dettagli streetwear eclettici e innovativi.

Ora, PAR TY sta per lanciare un nuovo progetto, anticipato dal singolo Qué onda?, un lavoro che promette di superare ogni aspettativa. L’artista ha dedicato mesi di intenso lavoro in studio, perfezionando ogni dettaglio delle nuove tracce e cercando di superare i confini del genere. L’album, ancora senza titolo, è una fusione esplosiva di testi taglienti, ritmi avvincenti e produzioni innovative. PAR TY continua a rappresentare la voce di una generazione, con liriche che affrontano temi profondi e attuali, spingendo l’ascoltatore a riflettere sulle sfide e le gioie della vita. La festa continua.