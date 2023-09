Roma. Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly investiti e uccisi da un’auto su via Colombo

Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly morti in modo drammatico a Roma. I due pedoni sono stati investiti e uccisi da un’auto su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Malafede. L’incidente è avvenuto giovedì alle 12.50 nei pressi della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, nei pressi di un campeggio, in direzione Eur.

Le persone investite avevano 59 e 60 anni ed erano irlandesi. L’uomo alla guida di una Ford Fiesta ha 54 anni ed è italiano. Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly erano in vacanza nella Capitale. I due irlandesi sono morti sul colpo.

A travolgerli e a ucciderli sul colpo una Ford Fiesta guidata da un uomo di 54 anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare e quelli del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per la viabilità. È stato portato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per essere sottoposto all’alcol e drug test l’uomo che ha travolto e ucciso un uomo e una donna irlandesi di 60 e 59 anni sulla corsia in direzione Roma della Cristoforo Colombo. Da prassi è stato sottoposto ad alcol e drug test.