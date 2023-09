Mazara del Vallo. Angelo Reina uccide l’ex Marisa Leo poi si toglie la vita

Omicidio suicidio nel Trapanese. Angelo Reina ha dato appuntamento all’ex compagna Marisa Leo nell’azienda di famiglia, l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco prima di togliersi la vita. Angelo Reina, 42 anni di Valderice ha ucciso con un fucile l’ex compagna Marisa Leo, 39 anni di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo. Angelo Reina gestiva un vivaio di famiglia nelle campagne del Marsalese. Da una relazione con la Leo era nata una bambina, ma i due non stavano più insieme da anni.

In base ad una prima ricostruzione Angelo avrebbe dato appuntamento a Marisa nell’azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, e l’ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Sul grave fatto di sangue indaga la squadra mobile di Trapani.

Sembra, secondo le prime ricostruzioni, che fosse un appuntamento per chiarire il loro rapporto, soprattutto per la custodia della piccola figlia. Ma Marisa Leo è stata uccisa, con tre colpi di arma da fuoco. Marisa Leo era responsabile marketing e comunicazione per Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale.