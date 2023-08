Como. Dal 5 settembre al Gallio torna la settimana del “Ripassone”

Torna anche quest’anno al Collegio Gallio il “Ripassone”, la settimana di rinforzo dedicata a tutti gli studenti che a settembre dovranno affrontare il delicato passaggio tra le medie e le superiori (secondarie di primo e secondo grado). Una settimana intensa di ripasso delle materie fondamentali. Quei mattoni che servono a costruire, come una solida casa, la carriera scolastica di ogni studente e a garantirgli così un futuro nell‘ambito lavorativo e sociale. Il servizio è aperto anche ai non iscritti alla storica scuola di Como. Da martedì 5 settembre a lunedì 11 con i docenti del Gallio si affronterà lo studio di matematica, italiano, fisica e inglese. L’orario delle lezioni va dalle 8 alle 12. Gli studenti dovranno portare soltanto astuccio e quaderno, tutto il materiale didattico verrà fornito dai docenti. Il “Ripassone” consentirà ai ragazzi di riprendere i contenuti indispensabili per l’avvio di qualsiasi percorso didattico prescelto attraverso il recupero di alcune nozioni delle materie fondamentali e trasversali. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Per avere altre informazioni e aderire al “Ripassone” basta contattare la segreteria dell’istituto in orari di ufficio al numero 031.26.93.02 inviare una mail a [email protected] e [email protected]

In alta montagna e in Irlanda, le esperienze estive degli studenti del Gallio

Al Gallio si impara in classe, ma anche con le esperienze in viaggio. Da pochi giorni si sono conclusi due progetti che hanno visti protagonisti gli studenti delle elementari, delle medie e delle superiori. Per il primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado) è stata proposta ai ragazzi una vera e propria avventura, 5 giorni in montagna al Rifugio alpino Sommafiume in località Val Albano a Germasino. Un rifugio a quasi 1800 metri di altitudine in testa alla valle Albano (o Dongana), lungo l’Alta via del Lario tra il rifugio Menaggio e il rifugio Giovo. Gli studenti hanno cucinato, pulito, partecipato alla gestione del rifugio (un’ex caserma della Guardia di Finanza), incrementando la propria autonomia e capacità di autogestione.

Lontani dalle tecnologie e con accesso limitato alla rete telefonica, sono stati spronati ad interagire con i compagni ed a gestire il proprio tempo libero.

Accanto ai momenti di gioco e di preghiera, la scoperta delle montagne lariane e della loro storia, con riferimenti agli spalloni e al contrabbando. Un’occasione per riflettere sull’idea di confine (anche come metafora dei propri limiti). Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono invece appena rientrati dal soggiorno studio trascorso in Irlanda, a Cork, accompagnati dalle loro insegnanti d’Inglese.

Oltre che frequentare il corso che ha permesso loro di migliorare le abilità linguistiche, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare luoghi storici e attrazioni turistiche, e di immergersi nelle bellezze naturali dell’Isola di Smeraldo. Da Cork Gaol – l’antica prigione dei tempi della dominazione Inglese – alla cittadina marittima di Cobh con la sua Titanic Experience, al Fota Wildlife Park, al montano Killarney Park con le Torc Waterfalls e l’estesa tenuta che comprende Muckross Abbey e Muckross House, senza dimenticare l’antico forte difensivo Charles Fort, a Kinsale, un’altra incantevole località marittima. Particolarmente apprezzata l’uscita dedicata alla visita del medievale Blarney Castle, famoso per il bacio della pietra che dona eloquenza – Blarney Castle Stone – ai suoi sorprendenti giardini mozzafiato e alla Blarney House, la residenza della famiglia, progettata nello stesso stile di Balmoral Castle, in Scozia. Gli Studenti sono anche stati premiati nelle sezioni di International Quiz.