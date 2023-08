FcCrotone il difensore Daniel Leo neo pitagorico

FcCrotone calcio, dalla Juventus Next Gen a titolo definitivo (contratto triennale) il difensore Daniel Leo.

In Forza al Foggia la passata stagione già conosciuto alla tifoseria pitagorica per averlo visto come avversario sul terreno dell’Ezio Scida in occasione della ventisettesima giornata (incontro terminato 1-1) e nei quarti di finale play-off sul terreno dello Zaccheria dove il Crotone fu sconfitto con il minimo risultato.

Nato a Lugano (Svizzera) con cittadinanza anche italiana, il ventiduenne neo difensore pitagorico già alle dipendenza del tecnico Lamberto Zauli nella formazione della Juventus Next Gen.

Terzino destro sarà impiegato nello schieramento caro a mister Zauli che prevede quattro difensore con gli esterni che a turno devono trasformarsi in fluidificanti lungo la fascia. Ancora qualche giorno dalla chiusura del mercato (01 settembre 2023) e per quella data stando alle dichiarazioni del dg Raffaele Vrenna e del ds Giuseppe Di Bari, il Crotone dovrebbe completare l’organico con l’arrivo di un centrocampista e l’attaccante essendo stati ceduti definitivamente il centrocampista Awua alla Juventus Next e l’attaccante Bernardotto al Giugliano. Intanto pensando al primo impegno stagionale in quel di Catania (venerdi 01 settembre ore 19.45) il Crotone procede a pieno ritmo con la preparazione e domani, 29 settembre ore diciotto allenamento a porte aperte allo Scida dove si prevede un’ampia presenza di tifosi.

Le primissime dichiarazioni del neo difensore:

“Sono felicissimo di essere un nuovo giocatore del Crotone, vi aspetto tutti allo Scida, abbonatevi”.