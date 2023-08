Bandi regionali per 2 milioni a sostegno degli apicoltori piemontesi

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato i bandi a sostegno dell’apicoltura piemontese attivati dalla misura OCM miele, con una copertura finanziaria di 1 milione e 982 mila euro per interventi nel periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024. Possono accedere agli aiuti le aziende apistiche singole e le associazioni di apicoltori.

“Proseguono gli aiuti agli apicoltori e per la promozione del miele e dei prodotti derivati, consapevoli delle criticità che il settore sta affrontando, principalmente dovute al cambiamento climatico che incide fortemente sulla produzione. In Italia il Piemonte si colloca tra le prime regioni per numero di apicoltori e per la qualità dei prodotto miele, standard che si intende mantenere Per questo come Regione siamo impegnati nella tutela della biodiversità e del territorio rurale attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, all’agricoltura sostenibile, ai progetti rivolti a ridurre l’uso di di prodotti fitosanitari. con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza delle api e dei pronubi”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.

I bandi aperti, con scadenza il 30 settembre 2023, concedono contributi per:

– corsi di aggiornamento e formazione, e assistenza tecnica e consulenza alle aziende;

– investimenti nella lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare (lotta alla verroa), nella prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche, per il ripopolamento del patrimonio apistico, per la razionalizzazione della transumanza, acquisto attrezzature per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare;

– attività di informazione e promozione dei prodotti apistici.

Il link ai bandi regionali https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-lapicoltura-2023-2024