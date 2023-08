Come scegliere il migliore barbecue per le nostre grigliate

Quando la stagione è ancora bella e abbiamo la fortuna di poter disporre di un giardino o di un grande terrazzo, possiamo anche pensare a una bella grigliata con gli amici.

I barbecue a gas

Per tutte le esigenze di cottura alla griglia, l’ideale è acquistare un pratico e moderno barbecue.

Sul mercato ve ne sono di tantissime tipologie, tra barbecue a gas, a carbonella, a legna, e anche di varie fasce di prezzo.

Troviamo barbecue convenienti e altri di fascia più alta e professionali, ma tutti sono in grado di offrire ottime prestazioni.

Se vogliamo realizzare nel nostro giardino uno spazio cucina esterno, possiamo installare un barbecue a gas.

Questo tipo di griglie solitamente si utilizzano sul posto, perchè rispetto ai barbecue a carbonella, possono essere più grandi e ingombranti, inoltre funzionano tramite bombola a gas o Gpl.

Quindi sfruttano una diversa modalità per l’accensione. Anche i prezzi sono solitamente superiori, tuttavia dipende anche dal modello.

Tanti barbecue sono anche dotati di rotelle per poterli spostare comodamente dove si desidera.

Ci sono barbecue a gas con due bruciatori, quattro o anche modelli che arrivano ad averne fino a 5.

I barbecue economici a carbonella

I barbecue a carbonella sono l’ideale per chi non ama la complessità e vuole disporre di un pratico barbecue portatile, da utilizzare anche al mare, in montagna e all’aria aperta per una belle grigliata estiva.

Possiamo trovare sul mercato marchi noti dei grill come Weber, Broil King, MasterCook. Per quel che riguarda un barbecue a carbonella, sono presenti tanti modelli di questa tipologia, che si differenziano sia per lo stile, che per eventuali funzionalità extra di cui sono dotati, come ad esempio carrelli e porta vivande.

Alcuni barbecue sono anche venduti in kit completo di accendino e bricchetti di carbone. Grazie al barbecue a carbonella è facile accendere subito la fiamma e iniziare ad arrostire!

La carne, il pesce o le verdure avranno così quel sapore un po’ affumicato perfetto per una griglia.

Ci sono anche molti barbecue economici a carbonella, per chi avesse un budget limitato.

Usare un barbecue economico fai da te

Alcune persone provano a realizzare un barbecue economico fai da te.

C’è da dire che nonostante possa comunque cucinare in modo sufficiente, un barbecue fai da te non avrà mai la tecnologia dei moderni barbecue e nemmeno tutti gli accessori ad hoc per cucinare, girare, prendere le pietanze.

Inoltre la sicurezza è senza dubbio migliore in un articolo realizzato da marchi famosi e costruito secondo le più severe norme di impatto ambientale e di utilizzo.

Se si vuole risparmiare possiamo provare a consultare tanti siti e commerce del settore, alla ricerca di offerte o prodotti dal costo conveniente.

I barbecue in offerta

Consultando i vari siti e commerce del settore troveremo infatti molteplici sconti e offerte, sopratutto in questo periodo di fine estate, quando i prodotti dedicati alla stagione calda vengono ritirati e messi in magazzino.

Potremo quindi trovare anche barbecue in offerta, e acquistare un prodotto di ottima qualità ma a un prezzo veramente accessibile.