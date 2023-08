Pozzuoli. Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano morti in un incidente a Saranda

Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, entrambi di Pozzuoli (Napoli), sono morti in un incidente stradale in Albania. Lo ha riferito la polizia locale in un comunicato. I due connazionali attorno alle 3 del mattino stavano rientrando a Saranda, città balneare nel sud del paese, a bordo di una moto, quando una Mercedes Benz, guidata da un adolescente albanese, al di sotto dell’età prevista per ottenere la patente di guida, avrebbe improvvisamente tagliato loro la strada, riferisce ancora la polizia albanese.