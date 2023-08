Termoli. Gianluca De Luca morto durante un’immersione nelle acque delle Tremiti

Il corpo di Gianluca De Luca è stato trovato nelle acque della Riserva marina Isole Tremiti. Lo ha individuato l’elicottero della guardia costiera che stava partecipando alle ricerche condotte dai militari della capitaneria di porto, dai carabinieri e dai sub dei diving dell’arcipelago. Gianluca De Luca, 54 anni, operatore turistico di Termoli (Campobasso), era giunto poche ore prima della scomparsa e stava effettuando un’immersione allo Scoglio Segato dell’Isola di San Nicola dopo una prima immersione a Punta Secca quando si sono perse le sue tracce. A dare l’allarme sono stati gli amici.

Il corpo è stato ritrovato nei pressi di punta Santa Maria, isola di San Nicola. In una nota della Riserva si spiega che De Luca “è stato individuato dalle pinne, il resto del corpo era incastrato tra gli scogli”. De Luca era un sub esperto, molto conosciuto a Termoli. “A nome di tutti gli operatori turistici della costa molisana, il Sib, sindacato italiano balneatori – Confcommercio Molise – afferma il presidente Domenico Venditti – esprime profondo cordoglio, unendosi al dolore della famiglia, per la scomparsa del collega e amico Gianluca De Luca, storico gestore del Lido Anna di Termoli”. La salma è stata restituita alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria.