Otto gol del Crotone vs Trebisacce nell’allenamento congiunto

FcCrotone calcio, otto gol realizzati dal Crotone e zero subiti nell’allenamento congiunto contro il Trebisacce.

Crotone 8

Trebisacce 0

Marcatori: 22°Tumminello; 51° D’Ursi; 54°-72°Felippe; 62°Tribuzzi; 74° Gomelt; 81° Gomez; 87°Vitale

Crotone: D’Alterio, Giannotti, Papini, Gigliotti, Giron, Felippe (Gomelt), Vitale, Tribuzzi, Rojas (Pannitteri), D’Ursi (Gomez), Tumminello. All. Zauli

Trebisacce: Di Stasi (Golia), Gagliarde ( Vodanovich), Carone (D’Angelo), Pastore (Tucci), Cerda, De Paola (Jarar), Curatelo (La Banca), De Vincenti (Donnici), Leonori J., Leonori A. (Zeitoune), Sbrissa. All. Malucchi

Allenamenti congiunti in dirittura d’arrivo per il Crotone e non potrebbe essere diversamente pensando all’inizio del campionato che sarà fra otto giorni (01 settembre) in trasferta in quel di Catania. Contro il Trebisacce molte indicazioni utili per mister Zauli a proposito di quella che dovrebbe essere la formazione da schierare inizialmente ed eventuali cambi in corso d’opera contro gli etnei. Considerando le tante uscite, ultime in ordine di tempo Awua all’Atalanta U23 e Kargbo al Cesena, ed un solo ingresso, Felippe, sarà un Crotone con molti confermati della passata stagione. Una formazione che potrebbe comprendere anche un ritorno, Gomelt già pitagorico nella stagione che ha visto il Crotone tornare in serie A sotto la guida tecnica di Stroppa. Di più a proposito di altre novità se ne saprà alla chiusura del calciomercato (31 agosto). Per quanto riguarda l’ultimo allenamento congiunto, mister Zauli ha dichiarato:

“Abbiamo organizzato due amichevole, quella di oggi e quella del 25 contro la formazione Primavera per dare a tutti i componenti l’attuale rosa il giusto minutaggio in previsione dell’inizio del campionato. Siamo consapevoli di aver fatto un grosso lavoro dal diciassette luglio e in quest’ultima settimana molto calda abbiamo lavorato con intensità. Gli ultimi giorni di mercato potranno destabilizzare qualcosa a proposito del gruppo che fin dall’inizio è stato molto movimentato in uscita”. Quindi un Crotone che potrebbe cambiare volto gli ultimi giorni di calciomercato? “Allargheremo il gruppo non per la formazione che sarà schierata a Catania – ha dichiarato Zauli – ma per affrontare le trentotto partite del campionato”.

La cronaca della partita ricca di ottimi spunti in fase di realizzazione con Tumminello che si conferma sempre più goleador. Note positive in fatto di gol anche dai centrocampisti Felippe e Vitale e dagli esterni Tribuzzi e D’Ursi. Gomez entrato a metà della ripresa al posto di D’Ursi non è rimasto assente nel realizzare la marcatura. In gol anche Gomelt a conferma di un Crotone proposito in occasione del prossimo campionato.