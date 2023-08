A Roseto Capo Spulico le serenate a Federico II con Giorgio Pasotti e Michele Zarrillo

Ai piedi del maestoso Castrum Petrae Roseti, il Castello Federiciano di Roseto Capo Spulico, tornano ad incantare le Serenate a Federico II, l’evento dedicato allo Stupor Mundi tra i più suggestivi della Calabria, che andrà in scena il 24 agosto alle ore 22.00. La XV edizione di questo importante evento, che torna dopo la lunga parentesi legata alla pandemia, presenta un cast di assoluto livello e la presenza di 2 ospiti d’eccezione: l’attore Giorgio Pasotti e il cantautore e musicista Michele Zarrillo.

Una serata magica, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia e sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura e della Consigliera Delegata Lucia Musumeci, in una cornice da sogno, che si aprirà con la messa in scena dell’opera teatrale del prof. Rocco Franco “Federico II, il Papa e l’Epidemia della VI Crociata”, affidata alla direzione artistica della MAROS Eventi con la regia di Mariarosaria Alessandra Bianco. L’opera teatrale ripercorrerà uno spaccato di vita dello Stupor Mundi, mettendo in luce la strettissima attualità delle gesta dell’imperatore, in un connubio perfetto tra storia e modernità, tra passato e presente.

In scena sul palco del “teatro naturale” di Roseto Capo Spulico, gli attori Carmelo Giordano, protagonista nella serie di Amazon Prime, “Bang baby” nel ruolo di “Nittu Gambacorta Barone”, Marco Paoli, che ricordiamo ne Il Vantone di Pasolini con Ninetto Davoli e Edoardo Siravo, Marco Silani attore ne “Racconto Calabrese” di Renato Pagliuso e il giovanissimo attore Giuseppe Pallone proprio in questi giorni tra i protagonisti della nuova serie TV a tinte rosa e green, Summer Limited Edition, in onda su Sky. Sul palco anche 2 attori della compagnia MAROS in teatro, Simona Beraldo e Andrea Foti e le danzatrici del Centro Studi Danza Skenè diretto da Vittoria Pirillo. Presenterà la serata il Giornalista del Quotidiano del Sud, Franco Maurella.

Protagonista della serata, come voce narrante dell’opera teatrale, il noto attore e regista, nonchè Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, Giorgio Pasotti, protagonista sul piccolo schermo con le fortunate serie tv “Distretto di Polizia”, “Il Silenzio dell’Acqua”, “Mina Settembre”, “Lea”, e al cinema con i film “Baciami ancora” di Muccino, “Sapore di te” di Carlo Vanzina” e “La Grande Bellezza” diretto da Paolo Sorrentino. Durante la rappresentazione, momenti di spettacolo che rievocano l’intrattenimento dell’epoca con danza del ventre, giullare, giocolieri e una straordinaria performance di fuoco, allieteranno e coinvolgeranno la platea.

Nella seconda parte dell’evento, come di consueto, il concerto finale che quest’anno vede sul palco, con pianoforte e voce, una delle voci più amate del panorama musicale Italiano: il cantautore e musicista Michele Zarrillo, autore di capolavori della musica italiana come “Cinque giorni”, “L’alfabeto degli amanti”, “Una rosa blu”, “Ragazza d’argento”, “L’elefante e la farfalle” e tantissime altre perle entrate di diritto nell’antologia della musica italiana. Al suo attivo, oltre 2 milioni di dischi venduti e una sconfinata platea di brani che hanno fatto sognare e innamorare intere generazioni e che renderanno ancor più preziosa e indimenticabile questa straordinaria serata dedicata alla cultura.

Appuntamento a giovedì 24 agosto, alle ore 22.00, sulla spiaggia del Castrum Petrae Roseti, a Roseto Capo Spulico. Evento gratuito.