Il calcio piange la morte dell’allenatore Carlo Mazzone

Sor Carletto non c’è più. Il calcio piange la morte di Carlo Mazzone, storico allenatore. Sor Magara aveva 86 anni. Carlo Mazzone era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i 5 spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Carlo Mazzone era amatissimo a Roma, squadra che ha allenato dal 1993 al 1996. I tre anni con i giallorossi furono contraddistinti da un settimo posto e due quinti posti. Durante la sua permanenza, lanciò in prima squadra Francesco Totti, con cui ha conservato nel corso degli anni un rapporto speciale.

La dichiarazione Presidente di Lega Serie A Casini per la scomparsa di Carlo Mazzone

“Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani”.