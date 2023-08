Come vincere 30 euro al giorno con le scommesse

Negli ultimi 10 anni le scommesse online sono diventate un business da svariati miliardi di euro, anche prima lo erano, ma la mole di denaro mossa da quest’industria è aumentata molto. E per questa ragione sempre più persone hanno cercato delle strategie per poter trovare un vantaggio da sfruttare che potesse permettere loro di guadagnare dalle scommesse, alcuni persino con l’ambizioso obiettivo di vincere 30 euro al giorno.

Questo ha portato a molti personaggi che hanno lanciato vari servizi di consulenza con la vendita di pronostici, o con la vendita di corsi. La maggioranza di queste persone non è riuscita a stare a mercato nemmeno un paio di anni, perché la qualità dei loro prodotti era a dir poco scadente.

Tutt’oggi nonostante non manchino realtà che si fanno promotrici della vendita di corsi, manuali, software e segnali operativi, non ci sono molte persone che riescono a conseguire dei risultati davvero dignitosi, perché la maggioranza di costoro non vendono dei prodotti di qualità.

Vincere 30 euro al giorno con le scommesse: Tutto fumo?

A questo punto viene giusto domandarsi se in realtà sia possibile riuscire a conseguire questo risultato, alcuni individui dopo tante scottature sono giunti alla conclusione che in realtà non sia affatto possibile vincere alle scommesse, e che tutti coloro che che vendono prodotti di consulenza in realtà non potrebbero mai guadagnare dall’operatività perché non sono capaci di farlo e in realtà nessuno lo è.

Costoro hanno ragione perché non si sono mai imbattuti in qualcuno che avesse performance certificate da terze parti, quindi numeri reali che fossero indiscutibilmente una dimostrazione del valore del tipster. Ma qualcuno in grado di far vincere 30 euro al giorno con le scommesse in realtà c’è.

Vincere 30 euro al giorno con le scommesse: C’è qualcuno di valido?

Per sapere se c’è qualcuno di valido bisogna sapere se c’è qualcuno che abbia delle performance che siano certificate da piattaforme di settore, ormai siamo stanchi dei soliti file Excel in cui chiunque scrive di aver guadagnato svariate migliaia di euro ma in realtà non è vero niente. Infatti costoro non hanno mai uno storico certificato nemmeno di 500 bet che tra l’altro sono poche, perché per un po’ di credibilità sarebbe giusto avere uno storico di migliaia di scommesse.

Qualcuno però con cui approcciarsi alla materia in maniera professionale per tentare di guadagnare e fare profitto c’è, e si tratta dell’azienda controllante Betsystem, realtà aziendale fondata nel 2017 dagli attuali soci Antony Bottiglieri e Christian Rocconi più un altro socio che nel mentre ha preso altre strade nella vita.

BetSystem a fine 2022 ha deciso di certificare le proprie performance pubblicando le proprie operazioni sulla nota piattaforma di settore Blogabet, e da allora ha ottenuto numeri molto importanti come si può vedere negli screen sotto.

Come si evidenzia da questi numeri hanno chiuso in negativo solamente a Luglio, perdendo solamente 3 unità, ma il mese prima ne avevamo guadagnate 104. Questi numeri sono doppi rispetto agli stake effettivamente consigliati, ma la percentuale di profitto, cioè lo Yield, è esattamente la stessa. Quindi a Luglio sono state perse 1.5 unità, ma ne sono state guadagnate ben 52 a Giugno, con un profitto di oltre 1.500€ solo in quel mese.

Questi numeri sono certificati e ci risulta che Betsystem sia l’unica realtà che ha quasi 1000 operazioni pubbliche, che operi molto (una media attuale superiore alle 100 operazioni mensili considerando che a Dicembre il tracciamento è iniziato a fine mese) e ottenga questi numeri qui. Non ci risulta che nessun altro abbia dati del genere tra coloro che più o meno sono noti nell’universo didattico del Betting di lingua italiana.

Vincere alle scommesse nel 2023 e nel 2024 è possibile ancora, allora?

Affidandosi a realtà serie come quella di cui sopra, non si ha certezza del risultato perché nessuno può garantire nulla, questi numeri rappresentano ciò che è avvenuto in passato e ciò che quasi sicuramente avverrà ancora ma non vi è la certezza assoluta, però sì, è ancora possibile vincere alle scommesse e dunque fare profitto con le scommesse nel 2023 e sarà così anche nel 2024 semplicemente rivolgendosi a persone serie che dimostrano ciò che sostengono.