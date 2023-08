Coppa Italia Frecciarossa Cremonese vs Crotone 3-1 pitagorici eliminati

Coppa Italia Frecciarossa il Crotone costringe la Cremonese ai supplementari. Normale partita terminata in parità (1-1) con gol di Tumminello e Afena-Gyan. Pitagorici fuori dalla Coppa Italia a testa alta per come hanno tenuto testa ai più quotati avversari.

Cremonese 1(3)

Crotone 1(1)

Marcatori: 7° Tumminello, 29° Afena-Gyan, 104°-116° Pickel

Cremonese (4-3-3): Sarr, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (Ravanelli), Quagliata, Collocolo (), Castagnetti (Tsadjout), Bertolacci (Sekulev), Zanimacchia (Milanese), Afena-Gyan (Buonaiuto), Vasquez. All. Ballardini

Crotone (4-2-3-1): Dini, Spaltro (Giannotti), Papini, Bove (Gigliotti), Giron, Felippe (Awua), Vitale, Tribuzzi, Rojas (Bruzzaniti), D’Ursi (Cantisani), Tumminello (Chiarella). All. Zauli

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Assistenti: Margani (Latina) – Arace (Lugo di Romagna)

Quarto giudice a bordo campo: Davide Gandino (Alessandria)

Var: Daniele Paterna – Avar: Matteo Gariglio

Ammoniti: Collocolo, Bove, Bianchetti

Angoli: 7 a 4 per la Cremonese

Recupero: 4 e 7 minuti

È durata centotrentuno minuti la presenza del Crotone nei 32esimi del torneo Coppa Italia Frecciarossa, risultato scaturito dopo i tempi supplementari. Quasi un’impresa degli uomini di mister Zauli in considerazione del differente potenziale tecnico esistente tra le due formazioni. La buona volontà e la voglia di superare il turno espressa alla vigilia dell’incontro da parte degli squali attraverso le dichiarazioni di mister Zauli, sono stati messi in essere di fronte ai più quotati avversari di mister Ballardini. La Cremonese, già formazione di serie A la passata stagione, annovera nel proprio organico giocatori che faranno la differenza in serie B. Nulla da rimproverare agli squali, chi è entrato in campo inizialmente e in corso d’opera, la loro prestazione è consequenziale alla preparazione fin qui fatta in previsione dell’inizio del campionato del tre settembre. Le note positive non sono mancate e principalmente nella prima parte, quando il Crotone è passato in vantaggio con Tumminello al settimo minuto in seguito ad un’azione in profondità. Nessun timore reverenziale nei minuti successivi da parte degli squali che avrebbero potuto raddoppiare in più occasioni. Il pareggio dei locali al ventinovesimo minuto con Arena-Gyaa di testa ma grazie a Spaltro che non l’ha coperto.

Ancora Crotone con Bove che di testa manda il pallone a colpire la traversa al minuto trentuno. Un bel Crotone che al termine del primo tempo si è guadagnato il miglior voto rispetto alla Cremonese. Ottime giocate in velocità e ripartenze lungo l’asse centrale del campo con Tumminello sempre pronto a lanciarsi verso la porta avversaria e con Tribuzzi e D’Ursi spine nel fianco dei diretti avversari lungo le fasce. Vero protagonista di questa prima uscita ufficiale del Crotone il portiere Dini che in più occasioni ha evitato con parate strepitose di subire il gol. Crotone che chiude in parità la regolare partita e con merito. Squadra solida e ben messa in ogni reparto.

Non demeritano gli squali anche nei supplementari quando la stanchezza la fa da padrona. Il vantaggio dei locali arriva al minuto 104esimo ma quanta sofferenza per la squadra di mister Ballardini nei confronti dei pitagorici.

È un Crotone che ha evidenziato di essere a buon punto per quanto riguarda la preparazione pur considerando che c’è ancora da lavorare per mister Zauli.Il calciomercato è ancora aperto e gli arrivi in casa del Crotone non mancheranno per potenziare ulteriormente la squadra in attacco e in difesa.