Ocm vino Piemonte: 7,5 milioni per la promozione nei Paesi extra europei

L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha aperto il bando sulla misura OCM vino per la promozione sui mercati dei Paesi extra Ue, con una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni e 550 mila euro a sostegno del comparto vitivinicolo piemontese. Il bando è rivolto ai consorzi di tutela e alle associazioni di produttori vitivinicoli per i progetti regionali e multiregionali nei paesi terzi, presentati per l’annualità 2023/2024, e prevede una copertura massima del 50% delle attività promozionali presentate da ciascun soggetto beneficiario. Il termine ultimo per la richiesta di contributo è il 13 settembre 2023.

“A seguito dell’apertura del bando regionale sulla misura OCM investimenti, con 3 milioni di euro a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi, prosegue il sostegno al comparto con l’attivazione della misura OCM promozione che permette ai produttori e ai consorzi di tutela di dare continuità e intensificare le azioni di promozione dei nostri vini di qualità sui mercati internazionali e trovare nuovi sbocchi di mercato all’estero”, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20232024